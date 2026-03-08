Trent Forrest (Baskonia), Jugador de la Jornada 21 de la Liga Endesa

Madrid, 8 mar (EFE).- El base estadounidense Trent Forrest, del Kosner Baskonia, ha sido designado Jugador de la Jornada 21 de la Liga Endesa al sumar 30 créditos de valoración en la victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida en la vigésima primera jornada.

Forrest estuvo sobre el parqué del Buesa Arena 30:04 minutos, en los que se convirtió en el máximo anotador de su equipo. Acabó sumando 18 puntos, con 2 de 3 en canastas de dos puntos (67 %), 1 de 4 en triples (25 %) y 11 de 12 desde la línea de personal (9 2%), informa la ACB.

Además, repartió 4 asistencias que llegaron a generar 9 puntos más para el Kosner Baskonia, capturó 5 rebotes, recuperó 1 balón y colocó 1 tapón, el tercero que consigue esta temporada.

Con 9 faltas recibidas completó Trent Forrest una estadística que le llevó hasta los mencionados 30 créditos de valoración.

Es el segundo reconocimiento que recibe el jugador de Alabama esta temporada y en su carrera en la Liga Endesa. EFE