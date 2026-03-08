Espana agencias

Sánchez cumplirá esta semana dos años sin acudir a las sesiones de control del Senado

Guardar

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cumplirá el próximo jueves 12 de marzo el segundo aniversario desde que acudió a la última sesión de control al Gobierno en el Senado, por lo que llevará 24 meses sin responder a preguntas de la oposición en la Cámara Alta, pese a que el PP utilizó su mayoría para reformar el Reglamento con el objetivo de obligarle a acudir al menos una vez al mes.

Fue el 12 de marzo de 2024 cuando Sánchez acudió por primera y única vez en lo que va de legislatura a un Pleno con preguntas en el Senado, la Cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta.

Aquel día, el jefe del Ejecutivo tuvo que responder al PP sobre el 'caso Koldo' y por la comisión de investigación en el Senado que amenazaba con citar a su esposa, Begoña Gómez, así como a ERC por los compromisos adquiridos con Cataluña y al BNG sobre infraestructuras en Galicia.

DICE QUE NO SE SIENTE BIEN TRATADO

Desde entonces han pasado más de 24 meses en los que Sánchez ha alegado motivos de agenda para ausentarse. Además, desde el Palacio de La Moncloa han apuntado a que no se siente bien tratado por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta tras las últimas elecciones.

El PP reformó el Reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a acudir al menos una vez al mes a las sesiones de control salvo causa justificada e incluso la portavoz 'popular', Alicia García, elevó una queja formal pidiéndole que asista.

Sin embargo, fuentes de Moncloa aseveraron ante esta situación que Sánchez no tiene previsto acudir a estas sesiones a pesar de las quejas del PP.

Sánchez sí que ha acudido al Senado obligado por el PP para acudir a la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' y, de hecho, los 'populares' no descartan volver a citarle antes de que se cierre este foro.

EL PP LO LLEVARÁ AL TC

Ante esta situación, la mayoría que tiene el PP en el Senado ha activado ya el procedimiento para llevar a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por su ausencia en un Pleno extraordinario de este año.

En concreto, los 'populares' presentaron un choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en el Pleno extraordinario que celebró el Senado a finales de enero para hablar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Este choque institucional tiene ahora su recorrido y puede acabar finalmente en el Tribunal Constitucional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Renfe estrena una web que muestra la ubicación en tiempo real de los trenes

Infobae

Detenido un ladrón que sustrajo 112 colmenas valoradas en 10.000 euros en Valencia

Infobae

Mujer herida leve en Abarán (Murcia) por disparo de pistola de aire comprimido

Infobae

Muere un joven de 28 años atropellado por el autobús al que atacó con un hacha en Granada

Infobae

La juez cita a la policía local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputan a la policía local

Imputan a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela un día antes del colapso que dejó seis muertos en Santander

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fernando Alonso se ve obligado

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo