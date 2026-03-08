Espana agencias

Diseñan un método matemático que permite regenerar playas tras temporales con menos arena

Guardar

Sevilla, 8 mar (EFE).- Un equipo de investigadores ha desarrollado un modelo matemático que permite regenerar playas tras los temporales empleando hasta un 60 % menos de arena, ya que ajusta los sedimentos grano por grano para reducir costes y minimizar impactos.

La Universidad de Cádiz (UCA), en colaboración con la de Florencia (Italia), ha desarrollado esta investigación financiada por la Consejería de Universidad que ha permitido desarrollar un modelo matemático para calcular con mayor exactitud cuánta arena es necesaria para regenerar una playa tras un temporal.

Hasta ahora, estos cálculos se realizaban con un método teórico creado en 1975, conocido como el ábaco de James, que estima cuánto volumen adicional de arena debe aportarse para compensar la que previsiblemente se perderá con el oleaje.

Sin embargo, esta fórmula puede resultar excesivamente conservadora y llevar a aportar mucha más arena de la realmente necesaria.

El nuevo modelo compara grano a grano la arena original de la playa con la que se quiere añadir y, en lugar de basarse en un cálculo general, analiza el porcentaje de cada tamaño de grano para estimar qué parte del material permanecerá en la orilla y cuál será arrastrado mar adentro.

Las playas no están formadas por un único tipo de arena, sino por una mezcla de tamaños que el mar ha ido seleccionando durante décadas, por lo que ese equilibrio resulta fundamental para su estabilidad.

Si se aporta arena demasiado fina, el oleaje la arrastra con facilidad; si es demasiado gruesa, cambia la pendiente de la playa y puede alterar su dinámica natural e incluso el ecosistema.

Para comprobar la eficacia del nuevo modelo, los investigadores trabajaron con arena de la playa de Santa María del Mar, en Cádiz, y con sedimentos procedentes del dragado del puerto de la ciudad.

Analizaron ambas muestras en laboratorio, separando los granos por tamaños mediante tamices, y compararon sus proporciones.

Los resultados han demostrado que cuando la arena nueva tiene una composición similar a la original, ambos métodos ofrecen resultados parecidos, mientras que cuando es diferente, el método tradicional puede sobrestimar el volumen necesario en más de un 60 %.

Este nuevo método permite reducir el presupuesto de las obras de regeneración, ya que cada metro cúbico adicional de arena supone un incremento significativo del coste, según ha explicado a la Fundación Descubre el investigador de la UCA Juan José Muñoz Pérez.

El modelo ofrece así una herramienta práctica para planificar futuras actuaciones tras los temporales que consiste en analizar la granulometría de la playa y del material disponible antes de realizar la aportación. EFE

mro/vg/oli

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Renfe estrena una web que muestra la ubicación en tiempo real de los trenes

Infobae

Detenido un ladrón que sustrajo 112 colmenas valoradas en 10.000 euros en Valencia

Infobae

Mujer herida leve en Abarán (Murcia) por disparo de pistola de aire comprimido

Infobae

Muere un joven de 28 años atropellado por el autobús al que atacó con un hacha en Granada

Infobae

La juez cita a la policía local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputan a la policía local

Imputan a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela un día antes del colapso que dejó seis muertos en Santander

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fernando Alonso se ve obligado

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo