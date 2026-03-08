Corberán repite once con Sadiq como referencia; Quique elige a Toni Martínez y Boyé

València, 8 mar (EFE).- El Valencia saldrá con un once idéntico al de su último partido liguero, con el delantero nigeriano Umar Sadiq como referencia en ataque, para el partido de este domingo en Mestalla contra el Alavés de Quique Sánchez Flores, que en su primer encuentro con el equipo vasco ha elegido a Toni Martínez y Lucas Boyé en punta.

En su debut en el banquillo del Alavés, Quique, con pasado como jugador y técnico en Mestalla, también apuesta por Guridi en el centro del campo, una de las grandes novedades con respecto al último once de Eduardo Coudet.

El Valencia comenzará el partido con Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Rioja, Guido, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

El Deportivo Alavés jugará con Sivera; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Jonny Otto; Ángel, Antonio Blanco, Guridi, Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé. EFE

