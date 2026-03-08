Espana agencias

Chile y Australia clasifican al Mundial 2026 de hockey césped femenino

Santiago de Chile, 7 mar (EFE).- Las selecciones femeninas de hockey césped de Chile y Australia sellaron este sábado su clasificación a la Copa Mundial de 2026, al avanzar a la final del torneo clasificatorio que se disputa en Santiago, mientras que Irlanda y Japón definirán el último cupo.

Las Diablas Rojas anotaron a través de Domenica Ananias cuando faltaba 1:32 minutos para el final del último cuarto y con ello igualó la pizarra 1-1 con las japonesas, que defendieron su ventaja conseguida por Hanami Saito desde el primer periodo.

Las chilenas sellaron su avance en penales, tras el empate en tiempo cumplido, convirtiendo dos que fueron anotados por Ananias y Manuela Urroz, mientras que las japonesas fallaron sus cuatro intentos ante la portera Natalia Salvador, que fue la figura del encuentro.

Chile, decimocuarta del ránking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), alcanza su segunda clasificación a un Mundial femenino, tras su debut en 2022 en la edición realizada entre España y Países Bajos.

Las australianas se impusieron por 0-1 al conjunto irlandés en la primera semifinal y se enfrentarán a las locales en la final por la medalla de oro este domingo en el Estadio Claudia Schüler de Santiago de Chile.

Las Hockeyroos, octavas de la clasificación mundial, sorprendieron a las europeas que han sido el equipo con mayor ofensiva del certamen.

Australia campeona femenina mundial en dos ocasiones, Dublín 1994 y Utrecht 1998, concertó su boleto al Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026, que se disputará en agosto de este año, con el gol convertido por Claire Colwill.

Irlanda, subcampeona mundial en Londres 2018, ha sido la selección más goleadora del clasificatorio con 12 tantos y ante las oceánicas no pudo convertir, en tanto que las japonesas llegaron a semifinales como las segundas con 10 goles.

Chile había finalizado primera en el Grupo A invicta, en tanto que Australia fue segunda en la zona y solo perdió con las anfitrionas por 2-1.

Las Green Army llegaron a la semifinal tras haber liderado el Grupo B, sin derrotas, y Japón las secundó con una sola caída de 2-1 propinada por las europeas.

Las irlandesas, duodécima del ránking, y las japonesas, situadas una casilla más abajo, jugarán este domingo por el tercer lugar, último puesto que otorga un pase al Mundial.

Existe una posibilidad de clasificar para el equipo que termine en el cuarto lugar, si es el equipo con la mejor situación mundial entre los cuartos lugares de los otros torneos clasificatorios que se disputan.

Francia venció este sábado por 3-0 a Canadá y disputarán el quinto puesto en un partido ante Malasia, que derrotó por 3-1 a Suiza. Las perdedoras también jugarán un duelo para definir el séptimo lugar.

En la categoría masculina, Irlanda y Francia disputarán el oro este domingo luego de haber sellado sus boletos al Mundial, en tanto que Gales y Polonia juegan por el tercer puesto y el último cupo al certamen. EFE

