Boyé adelanta al Alavés en Mestalla con un penalti en el minuto 3 (0-1)

València, 8 mar (EFE).- El delantero argentino Lucas Boyé adelantó este domingo al Alavés con un penalti convertido en el minuto 3 de partido en Mestalla ante el Valencia, que, pese a sentirse incómodo, tuvo varias oportunidades para empatar.

Quique Sánchez Flores, que debuta en el banquillo babazorro, sufrió la lesión del uruguayo Carlos Protesoni a la media hora, que fue sustituido por Youssef. EFE

