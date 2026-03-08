Boyé adelanta al Alavés en Mestalla con un penalti en el minuto 3 (0-1)

València, 8 mar (EFE).- El delantero argentino Lucas Boyé adelantó este domingo al Alavés con un penalti convertido en el minuto 3 de partido en Mestalla ante el Valencia, que, pese a sentirse incómodo, tuvo varias oportunidades para empatar.
Quique Sánchez Flores, que debuta en el banquillo babazorro, sufrió la lesión del uruguayo Carlos Protesoni a la media hora, que fue sustituido por Youssef. EFE
