Abascal reúne a su ejecutiva por primera vez tras la expulsión definitiva de Ortega Smith

Madrid, 8 mar (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, reúne este lunes a su Comité Ejecutivo Nacional, al Comité de Acción Política del partido y a sus portavoces nacionales por primera vez tras la expulsión definitiva de su ex secretario general Javier Ortega Smith, por negarse a dejar la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

La reunión se celebrará en el Parador de Gredos -el primero de la red, inaugurado por Alfonso XIII en 1928-, en el municipio abulense de Navarredonda de Gredos, coincidiendo con el arranque de la última semana de las elecciones autonómicas en Castilla y León, que tendrán lugar el próximo domingo.

Según han informado a EFE fuentes de Vox, en este encuentro se va a analizar la situación política actual y en concreto los resultados electorales en las recientes autonómicas de Extremadura y Aragón, las negociaciones de cara a la formación de gobiernos en estas comunidades y las perspectivas en los comicios de Castilla y León, entre otros asuntos.

La reunión tiene lugar no solo en plena campaña electoral en Castilla y León sino en un momento crucial para el partido de Abascal tras su crecimiento en las convocatorias de Extremadura, donde han bloqueado ya en dos votaciones la investidura de la popular María Guardiola, y Aragón.

Aunque esta será la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido, tras la expulsión definitiva de Ortega Smith, este ya había sido sustituido en la anterior cita de este órgano por la diputada en el Parlamento de Cataluña y actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet.

Junto al Comité Ejecutivo Nacional, que preside Abascal y del que es vicepresidente y secretario general Ignacio Garriga, y al Comité de Acción Política, participarán en la reunión catorce portavoces del partido, entre ellos José Antonio Fúster y Pepa Millán, portavoz en el Congreso. EFE