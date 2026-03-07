Espana agencias

Sánchez pide un Gobierno del PSOE en Castilla y León para contener políticas reaccionarias

Madrid, 7 mar (EFE).- El presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha pedido el voto para lograr un Ejecutivo socialista en Castilla y León y contener así las "políticas reaccionarias" que atribuye al PP y a Vox.

El secretario general del PSOE ha protagonizado este sábado un mitin en Soria junto al candidato socialista a las elecciones a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el que también ha defendido que el PSOE continuará en el Gobierno después de las siguientes elecciones generales que, ha insistido, serán en 2027.

"Que tengan paciencia, que lo llevan muy mal, pero las elecciones serán en el 27, y el 27 les volveremos a ganar porque España va a continuar queriendo avanzar", ha exclamado Sánchez, tras sostener que lo insólito no es el avance de la ultraderecha, sino que "haya un Gobierno de coalición progresista en España que les para los pies".

Sánchez ha agradecido la movilización de los españoles que en 2023 dijeron no a la "ultraderecha" y al PP, y ha defendido que su Gobierno ha sido "dique de contención" de políticas como la propuesta de Castilla y León de hacer escuchar el latido fetal a las mujeres que querían abortar o la ley de Concordia, que han llevado al Tribunal Constitucional.

Sánchez ha defendido que el Gobierno progresista debe continuar en España para frenar esta "ola reaccionaria", pero ha advertido de que es necesario más: "Lo que necesitamos son más gobiernos progresistas, son más alcaldes y alcaldesas progresistas, son más Gobiernos autonómicos progresistas".

Por eso, ha pedido votar el próximo 15 de marzo al candidato del PSOE, Carlos Martínez, en un mitin que ha estado protagonizado por el 'No a la guerra' y por el feminismo, ante el Día de la Mujer que se celebra mañana, 8 de marzo, dos temas que han copado los discursos e incluso la escenografía de este mitin. EFE

(Foto) (Vídeo)

