Espana agencias

Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles

Guardar

Soria/Madrid, 7 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

"Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", ha dicho el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio del acto el lema 'No a la guerra' recuperado ahora por Sánchez.

Presentado por la ministra de Igualdad como "el superhéroe de la paz", Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra", con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 'presidente, presidente'. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aubert, Ortega y Garay quedan fuera de la segunda manga del gigante de Kranjska Gora

Infobae

Nico González: "Griezmann es fútbol total; lo disfrutaremos un tiempo"

Infobae

7-14. El Sant Andreu no da opciones al Catalunya y luchará por su tercera Copa consecutiva

Infobae

Simeone espera que la lesión de Rodrigo Mendoza “sea lo menor posible”

Infobae

El Leganés contra las lesiones y un Eibar al alza, pero que no ha ganado fuera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’