Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles

Soria/Madrid, 7 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

"Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", ha dicho el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio del acto el lema 'No a la guerra' recuperado ahora por Sánchez.

Presentado por la ministra de Igualdad como "el superhéroe de la paz", Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra", con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 'presidente, presidente'. EFE

