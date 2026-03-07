Morant remarca que el PP es el partido "de Aznar y de la guerra": "Ahora está al lado de Trump y no de la UE"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al Partido Popular, "el partido de --José María-- Aznar y de la guerra", de posicionarse "al lado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no de la Unión Europea.

Así lo ha manifestado la también secretaria general del PSPV-PSOE, al ser preguntada por la "incongruencia" en el Partido Popular desde que estalló el conflicto en Oriente Medio.

Diana Morant ha lamentado que el PP "no ha superado todavía la etapa de Aznar", quien, a su juicio, "nos llevó a una guerra injusta que tuvo también otras consecuencias en nuestro país dramáticas", como, ha dicho, "el atentado del 11 de marzo de 2004, que hizo que la ciudadanía española rechazara seguir con un gobierno del Partido Popular".

En palabras de la ministra socialista, "el Partido Popular es el Partido Popular de la guerra, el de Aznar, el de siempre", ha señalado para subrayar seguidamente que el PP "ahora está del lado de Donald Trump". "No está del lado de la legalidad y, desde luego, no está del lado de los españoles porque defender nuestra patria es defender nuestro país, la soberanía de nuestro país y la capacidad de nuestro país de pronunciarse y de tomar decisiones y no de sumirse como un súbdito a los deseos de Donald Trump".

Dicho esto, ha insistido en que el PSOE "sigue siendo el partido del 'no a la guerra' y el Partido Popular sigue siendo el partido de la guerra".

FRAGATA CRISTÓBAL COLÓN

Preguntada sobre el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, Morant ha afeado que esta es la "nueva excusa" del PP para "pedir explicaciones" al Ejecutivo. "Hemos hecho --el Gobierno--, como siempre y dentro de la legalidad, lo que contemplan nuestras normas, que es ayudar a aquellos países que puedan ser agredidos en su integridad territorial. Y ese es el caso de Chipre, que es un país de la Unión Europea", ha comentado.

Según Morant, "como el Partido Popular no sabe cómo pronunciarse ante esta situación, porque como está del lado de Donald Trump y no está del lado de la Unión Europea ni de las alianzas europeas, pues vuelva a salir con una cortina de humo". Pero, ha continuado, "lo cierto es que el Partido Popular vuelve a equivocarse, vuelve a estar del lado de los agresores y de los villanos y, en ese sentido, el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer".

"Está defendiendo a nuestro país frente a los agresores y está dentro de la Unión Europea también defendiendo a los países de la Unión Europea frente a agresiones", ha sentenciado.