Montero se suma al 'No a la guerra' de Sánchez y apunta a solucionar conflicto con "diálogo" y "capacidad de ceder"

Durante la XXVII edición de los Premios Clara Campoamor celebrada en San Fernando, en Cádiz, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió sobre la instrumentalización de las mujeres dentro de los conflictos armados y enfatizó que el PSOE-A no admitirá justificaciones políticas que utilicen a las mujeres como argumento para la guerra. De acuerdo con lo publicado por el medio, Montero abordó la reciente ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, desarrollada el pasado sábado 28 de febrero, sumándose a la posición del presidente Pedro Sánchez bajo el lema “No a la guerra” y abogando por resolver el conflicto a través del diálogo y la voluntad de ceder.

Tal como consignó el medio, la secretaria general del PSOE-A explicó que ni a nivel autonómico ni nacional su partido permitirá que se emplee la situación de las mujeres como una “coartada para amparar una guerra ilegal”, subrayando que la formación socialista y el Gobierno han estado a la cabeza en la denuncia de violaciones de los derechos humanos, particularmente de mujeres, en países como Irán. Montero destacó que mantendrán su compromiso con denunciar las condiciones en las que las mujeres ven restringida su libertad de expresión, de estudio y de relación en igualdad, y reiteró el rechazo a cualquier invocación a la situación de las mujeres cuando se pretenda legitimar la violencia militar.

Asimismo, la vicepresidenta defendió la importancia del diálogo y apeló a la capacidad de entender, renunciar, ceder y retroceder como mecanismos esenciales para la resolución pacífica de conflictos. Según señaló Montero, “en ningún caso” darán cobertura a acciones que no tengan respaldo en el derecho internacional. La ministra incidió en la obligación de “estar más alertas que nunca”, ya que la guerra, en su análisis, se ha convertido en el método histórico favorecido por la ley del más fuerte como vía para solventar confrontaciones, un paradigma que rechazó de forma explícita.

En este contexto, Montero apuntó los intereses de ciertos grupos como motivación tras el conflicto, identificando entre las principales víctimas a mujeres y niñas. Detalló que estas resultan afectadas por los bombardeos, el desplazamiento forzoso y la exposición directa al peligro en zonas de combate, tanto por la pérdida de sus hogares como por la presencia de sus hijos e hijas en los frentes de batalla. Según reportó el medio, la ministra afirmó que lo más grave es el uso de las mujeres como instrumento de guerra para humillar al adversario, donde las vejaciones, agresiones sexuales y otras formas de violencia de género quedan en muchos casos invisibilizadas.

A lo largo de la ceremonia, Montero reafirmó el compromiso de su formación política para luchar por la igualdad y visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres en los conflictos armados, haciendo hincapié en el lema “No a la guerra”. Destacó el papel de la sanidad pública como pilar fortalecedor en la sociedad y subrayó la intención de dar continuidad a la lucha feminista durante la jornada del 8 de marzo, que dedicaron a combatir la brecha salarial y de pensiones, en alianza con el rechazo a soluciones violentas de los conflictos.

Por otro lado, la vicepresidenta expresó una crítica directa hacia el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras sus comentarios poniendo en duda la importancia del derecho internacional. Según señaló el medio, Montero cuestionó la idoneidad de que una persona que desconoce el papel fundamental que cumple el derecho internacional pueda ejercer la presidencia del Gobierno, manifestando su inquietud ante la posibilidad de que se considere gobernante a alguien cuya identidad política no integra estos principios en la defensa de los derechos humanos.

Durante su intervención, María Jesús Montero reforzó que las mujeres aportan formas de relación social ajenas a la ley del más fuerte y que sólo la palabra, la empatía y el entendimiento genuino permiten construir pueblos más justos. Reiteró que la posición del PSOE y del Ejecutivo estatal continuará basada en la denuncia de toda forma de instrumentalización de las mujeres en situaciones de conflicto, así como en la exigencia de soluciones pacíficas y racionales, descartando enfoques violentos y reivindicando la vigencia del derecho internacional como pilar de la convivencia democrática.