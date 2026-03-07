Montero reivindica la lucha por la igualdad como "base indispensable" de la democracia a las puertas del 8M

El recuento de diez mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los primeros 66 días del año, junto a un menor víctima de violencia vicaria, destaca el impacto de la violencia de género en España. De estas víctimas, tres residían en Andalucía, lo que refuerza la urgencia de intervenir frente a una problemática que varias voces del socialismo consideran una lacra para la sociedad. Según informó Europa Press, en este contexto las dirigentes socialistas insisten, a las puertas del 8 de marzo, en la necesidad de fortalecer el compromiso político para consolidar avances en igualdad, erradicar el machismo y avanzar hacia la abolición de la prostitución.

En el acto de entrega de los Premios Clara Campoamor, la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la lucha por la igualdad constituye una base esencial del sistema democrático. Tal como detalló Europa Press, Montero sostuvo que la democracia debe integrar el feminismo en su estructura y funcionamiento, argumentando que sin equidad de género no puede entenderse la democracia. Montero señaló que el PSOE mantiene firme el objetivo de garantizar oportunidades y libertades equiparables para mujeres y hombres, reafirmando que la igualdad forma parte central de los principios socialistas y que el partido seguirá impulsando políticas hasta alcanzar esa meta.

Durante su intervención, Montero puso énfasis en la medida que su formación lidera en el Congreso y en la sociedad para abolir la prostitución. Recordó, en palabras textuales recogidas por Europa Press, que: "Las mujeres no se pueden vender ni comprar". En este sentido, indicó la relevancia de continuar la batalla política y social contra prácticas que considera atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres.

Montero también alertó acerca del riesgo de retrocesos en derechos y servicios, apuntando directamente a la gestión de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno. Acusó al ejecutivo andaluz de desatender las necesidades de la comunidad y de situarse de espaldas a los servicios públicos y a las conquistas sociales. Según Europa Press, la secretaria general del PSOE-A llamó a permanecer vigilantes ante los intentos de la derecha y la ultraderecha de frenar el avance en igualdad y poner en cuestión los instrumentos de protección frente a la violencia de género.

En esta edición de los galardones Clara Campoamor, Montero dedicó palabras de reconocimiento a las mujeres referentes y premiadas. Destacó a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), Ángela Claverol, premiada por su defensa de la sanidad pública y su activismo durante la crisis de los cribados de cáncer de mama, episodio en el que señaló los problemas del programa de detección precoz gestionado por el gobierno autonómico, impactando a cientos de mujeres y generando debate sobre la gestión sanitaria en Andalucía.

El medio Europa Press reportó además que Montero defendió el papel del feminismo como movimiento imprescindible para el progreso democrático y social. Ante los discursos que restan legitimidad al feminismo o plantean la idea de un exceso del mismo, Montero sostuvo que la sobreabundancia radica en el machismo, no en el feminismo, añadiendo que el compromiso feminista es permanente en la acción política y social del PSOE. La dirigente subrayó que la respuesta del feminismo será siempre firme y constante ante cualquier expresión o acto machista.

Desde el enfoque andaluz, Montero resaltó el "poderío feminista" encarnado por las premiadas y reconoció la aportación de las mujeres en la conformación de una sociedad basada en el diálogo, la empatía, la razón y la palabra, en contraste con la lógica histórica de la fuerza que, según sus palabras, prevaleció en la política protagonizada por hombres. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la dirigente socialista abogó por el pacifismo, aludiendo al impacto que los conflictos internacionales tienen sobre mujeres y niñas, que en muchas ocasiones se convierten en víctimas directas o indirectas durante guerras donde, indicó, el cuerpo femenino suele emplearse como instrumento de violencia. Montero proclamó que el rechazo femenino a la guerra implica una demanda colectiva de soluciones pacíficas y racionales, negándose a justificar conflictos ilegales bajo la premisa de la guerra.

En la misma línea de defensa de la igualdad y la consolidación de referentes, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, agradeció el trabajo de quienes luchan por la equidad y reiteró la necesidad de reforzar la comunicación y la educación para ampliar la presencia femenina en los espacios de gobierno, según informó Europa Press. Ruiz Boix advirtió sobre la inclusión limitada de la igualdad en los pactos entre PP y Vox, que, según su análisis, relegan esta cuestión a una "adenda", subrayando la importancia de contrarrestar esta perspectiva.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, abordó el rol de los referentes femeninos y la importancia de que las niñas visualicen posibilidades de liderazgo. Cavada relató la experiencia de visitar escuelas donde las niñas expresan su interés en alcanzar cargos públicos como el de alcaldesa, ejemplo que, según palabras recogidas por Europa Press, ilustra que el trabajo en pro de la igualdad produce cambios reales. La regidora señaló como ejemplo local el proceso de remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, presentándolo como una medida concreta de avance en derechos sociales y laborales.

En el marco de los Premios Clara Campoamor, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), liderada por Ángela Claverol, recibió el reconocimiento en el ámbito sanitario por su labor sostenida en la defensa del sistema sociosanitario y por denunciar las dificultades de mujeres afectadas por incidencias en los programas de cribado. También en el área de salud, la almeriense Francisca Antón Molina fue distinguida por su trayectoria al frente del Servicio Andaluz de Salud y su papel en la implementación de políticas de igualdad.

En la esfera cultural, la chirigota gaditana Cadiwoman obtuvo el reconocimiento por demostrar que el carnaval puede convertirse en vehículo para la reivindicación feminista y la transformación social, según consignó Europa Press. A nivel económico y empresarial, el Premio Clara Campoamor se entregó al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, organización que representa la promoción del empoderamiento económico de las mujeres como piedra angular para la consecución de una igualdad efectiva.

En el ámbito académico y de investigación, Paula Reyes, especialista en violencia vicaria, junto al grupo GEDEX de la Universidad de Jaén, recibieron el galardón por su contribución al estudio de las políticas públicas desde una óptica feminista. El cine también ocupó un lugar destacado mediante la Muestra de Cine Realizado por Mujeres Wofest de Huelva, que, según detalló Europa Press, fue reconocida por su labor constante en la promoción del séptimo arte con perspectiva de género.

Dentro del sector audiovisual, la directora Reyes Gallegos fue premiada por el documental 'Ellas en la ciudad', trabajo que recoge y difunde el legado de mujeres que impulsaron el desarrollo de los barrios periféricos de Sevilla. En la categoría de activismo y movilización social, la distinción recayó en la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, entidad que mantiene su labor en la sensibilización y la denuncia pública.

Por su gestión y liderazgo en situaciones de emergencia, la alcaldesa de El Portal, María Mairena Toro, fue honrada con el premio tras coordinar la respuesta comunitaria frente a las recientes inundaciones. Finalmente, el ámbito digital fue representado por la divulgadora Ángeles Taro, destacada por su labor en redes sociales dando visibilidad a figuras femeninas históricamente ignoradas.

Todas estas distinciones ilustran, según Europa Press, la apuesta de los socialistas andaluces por reconocer ejemplos de resistencia y liderazgo en los diferentes campos sociales, sanitarios, culturales, empresariales, científicos, y digitales. La entrega de los galardones coincide estratégicamente con la conmemoración del 8 de marzo, proponiendo un recordatorio de los desafíos pendientes y de la necesidad de una acción política que garantice, sin retrocesos, la protección y ampliación de los derechos de las mujeres.