Montero defiende las próximas elecciones como "una oportunidad de dar un vuelco" a las políticas para las mujeres

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha definido este sábado las próximas elecciones autonómicas en Andalucía como "la oportunidad de dar un vuelco a las políticas que necesitan las mujeres".

"Necesitamos llevar a las mujeres a que crean que realmente hay una oportunidad, una palanca de cambio que nos va a permitir crecer más rápidamente, contando con todas y siendo capaces de expresar la capacidad, la plenitud que las mujeres aportamos a la vida pública", ha destacado Montero en el acto de entrega de los premios Clara Campoamor concedidos por el PSOE por el Día Internacional de la Mujer en San Fernando (Cádiz).

Asimismo, la candidata socialista a la Junta de Andalucía ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha estado permanentemente de espalda a los servicios públicos" y ha hecho un llamamiento a la participación de las mujeres en las próximas elecciones para que la comunidad "esté en el lado bueno de la historia".

En este sentido, ha advertido a las andaluzas que hay que "estar en guardia frente a las amenazas de la derecha y la ultraderecha".

"No se puede permitir el lujo ninguna mujer de permanecer como espectadora ante la ola que recorre el mundo, todas tenemos que expresarnos con fuerza sabiendo que en cada elecciones es una oportunidad de defender la democracia", ha subrayado.

"El optimismo es feminista. Las causas difíciles son feministas. Nosotras sabemos lo que significa pelear, luchar hasta conseguir aquello que nos proponemos. Y os aseguro que me he propuesto ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Y lo vamos a conseguir con las mujeres. Lo vamos a conseguir", ha reseñado

"NO TENGÁIS MIEDO, ESTAMOS CON VOSOTRAS"

Durante su discurso, Montero ha destacado el papel de las premiadas como "mujeres referente" entre ellas la presidenta de la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, a la que ha mostrado su "apoyo incondicional".

"No tengáis miedo, estamos con vosotras", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno dirigiéndose a Claverol y ha asegurado que "no permitirá campañas de odio contra quienes defienden la sanidad pública y la atención al cáncer de mama".

Montero ha destacado la "valentía" de Claverol ante el gobierno andaluz por los cribados y ha recriminado a Juanma Moreno su actitud ante la situación al que ha señalado de hacer "una campaña" contra la entidad.

"No tenemos ni un dato de la crisis más grave que ha tenido el sistema sanitario andaluz en sus más de 40 años", ha reseñado.

