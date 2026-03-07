Espana agencias

Hadjar: “Quiero mantener la posición”

Redacción deportes, 7 mar.- El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la jornada de clasificación del Gran Premio de Australia colándose en la parrilla con el tercer mejor tiempo solo por detrás de los Mercedes, por lo que intentará “mantener la posición” ya que, en su opinión, “un nuevo podio estaría muy bien”.

“Ha sido una clasificación sin problemas, pese a que el fin de semana ha sido complicado. No estábamos en posición de pelear por estar entre los tres primeros ya que creía que los Ferrari y los McLaren estaban un paso por delante pero hemos ido aumentando la velocidad”, significó el galo, que salvó el orgullo de su escudería tras el prematuro abandono en la Q1 del neerlandés Max Verstappen.

De cara a la carrera, Hadjar insistió en que “lo único" que puede "hacer es salir mejor, pero de momento son demasiado rápidos" (los Mercedes), por lo que quiere "mantener la posición”. EFE

