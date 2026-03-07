Espana agencias

El PP quiere un "modelo alternativo" en vivienda para recuperar el nivel de propietarios

Barcelona, 7 mar (EFE).- La coordinadora de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha apostado este sábado por un "modelo alternativo" al impulsado por el Gobierno en materia de vivienda con el objetivo de "recuperar el nivel de propietarios que España ha tenido siempre".

Martín ha participado en un acto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en el que han defendido las propuestas de los populares en materia de vivienda.

En su intervención, Martín ha asegurado que el acceso a la vivienda en propiedad es "una seña de identidad" de España que quieren "conservar", para lo que recetan una serie de medidas que pasan por "construir, rehabilitar y reformar la legislación" en materia de vivienda, que para los populares tiene "estrangulado el mercado".

Martín ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber hecho de la vivienda "el principal problema de los españoles", algo que tiene, para la dirigente popular, "una enorme gravedad", ya que "el diagnóstico es demoledor".

A criterio del PP, Barcelona y Cataluña han servido como "laboratorio" para probar ideas en materia de vivienda, tanto en los gobiernos municipales de Ada Colau y Jaume Collboni como bajo las presidencias de Pere Aragonès y Salvador Illa.

En este sentido, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado que harán "exactamente lo contrario al modelo de Colau, Illa y Sánchez".

"En lugar de hacerle la vida imposible a los propietarios, nosotros daremos seguridad y protección", ha dicho Fernández, que ha apostado por "reducir trabas, dar más libertad y fomentar la cooperación público-privada", además de "bajar impuestos".

El PP, ha señalado, quiere "ofrecerle a los jóvenes un horizonte de esperanza" ante los planteamientos de la izquierda, de quien ha dicho que tiene "un miedo atroz a que los jóvenes de origen humilde se conviertan en propietarios".

"Saben perfectamente que si un joven de origen humilde se convierte en propietario y es dueño de su propio destino se hace de derechas, y eso no hay dios que lo arregle", ha ironizado. EFE

