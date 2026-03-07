Espana agencias

El pantano barcelonés de Foix comienza a desembalsar al haber superado su capacidad

Barcelona, 7 mar (EFE).- El pantano de Foix, en la provincia de Barcelona, ha comenzado este sábado a desembalsar agua al haber alcanzado el máximo de su capacidad, por lo que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha pedido prudencia a los vecinos de los municipios situados aguas abajo.

El embalse, que sirve además para regular el caudal del río Foix, está liberando 1,26 metros cúbicos por segundo, de los que 0,26 salen al río a través del aliviador de la infraestructura.

También está desembalsando este sábado el pantano de Susqueda (Girona), que ha alcanzado el cien por cien de su capacidad, lo que provoca que el cauce del río Ter a su paso por Cellera de Ter se sitúe en nivel de alerta, según la ACA.

El caudal en esa zona, ha indicado la agencia, es de 208 metros cúbicos por segundo, y la tendencia es que siga creciendo, ya que el pantano debe continuar desembalsando agua.

La Agencia ha pedido mucha precaución entre ese punto y hasta la desembocadura del río Ter, ya que su caudal es muy superior al habitual, subraya.

Como consecuencia del temporal Regina, el nivel del caudal es también muy alto y constante en el río Muga, a la salida del embalse de Darnius-Boadella, en Girona, donde transporta 49 metros cúbicos por segundo.

La ACA ha informado de que, tras las lluvias caídas desde el jueves, el agua embalsada en las cuencas internas de Cataluña ha alcanzado este sábado el 92,10 por ciento de su capacidad total. EFE

