Sábado, 16 de mayo de 2026

FÚTBOL FINAL COPA DE LA REINA

Las Palmas de Gran Canaria. El Barcelona, once veces campeón y máximo favorito a sumar el tercer título consecutivo, y el Atlético de Madrid, que cuenta con dos triunfos en el torneo, se enfrentan este sábado (20.00 locales/21.00 CET) en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas en la final de la Copa de la Reina femenina de fútbol.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. Los equipos de LaLiga EA Sports ultiman este sábado la puesta a punto para la trigésima séptima y penúltima jornada, en la que el interés se centra en la lucha por acceder a la Liga Europa, pero sobre todo en la permanencia, pugna en la que están implicados numerosos equipos.

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FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

Redacción Deportes. El Racing de Santander puede certificar este sábado el ascenso a Primera División si gana en El Sardinero al Real Valladolid y el Almería no suma los tres puntos en casa ante la UD Las Palmas.

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Chelsea, ocho veces campeón, y el Manchester City, que cuenta con trece títulos, se enfrentan este sábado desde las 16.00 en el estadio Wembley de Londres en la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup).

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción Deportes. El Río Breogan recibe a las 18.00 al Basquet Girona y el BAXI Manresa al Casademont Zaragoza a las 21.00 en los partidos de la trigésima segunda jornada de la Liga Endesa programados para este sábado.

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BALONMANO MUNDIAL

Buenos Aires. La selección española de balonmano vuelve a enfrentarse a la de Israel en Buenos Aires con cinco goles de ventaja obtenidos el jueves (32-27) y por lo tanto con todo a favor para sellar su clasificación para el Mundial de Alemania 2027, paso ineludible para en el mismo luchar por el billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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CICLISMO GIRO

Redacción Deportes. Continúa este sábado el 109 Giro de Italia con la disputa de la octava etapa, de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, con dos subidas de cuarta categoría seguidas en la parte final y apta para las escapadas.

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TENIS ROMA

Roma. La estadounidense Coco Gauff, cuarta jugadora del mundo y actual subcampeona, y la ucraniana Elina Svitolina, décima del ránking, se enfrentan este sábado desde las 17.00 CET (15.00 GMT) en la final del torneo WTA 1.000 de Roma. Información de Carlos Expósito.

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MOTOCICLISMO G.P. CATALUÑA

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, los últimos entrenamientos libres (de 08.40 a 10.40), las sesiones de clasificación (de 10.10 a 14.20) y la carrera sprint de MotoGP (15.00) en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

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ATLETISMO LIGA DE DIAMANTE

Redacción Deportes. La mediofondista keniana Faith Kipyegon, el pertiguista sueco Armand Duplantis, el velocista botsuanés Letsile Tebogo y la vallista nigeriana Tobi Amusan figuran entre las grandes estrellas que este sábado compiten en la ciudad china de Shanghái en la prueba inaugural de la temporada de la Liga de Diamante de atletismo.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 MESSI

Redacción Deportes. Lionel Messi llegará a la edición 23 del Mundial no solo como campeón, sino como un hombre récord gracias a sus 26 partidos jugados, un registro de presencia en las canchas de la máxima cita del fútbol que aspira aumentar en 2026, cuando impondrá otro registro valioso al afrontar su sexto torneo. Por Juan David Mosos.

(Texto) (Foto) (Infografía)

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Empieza la Liga de Diamante 2026. Reunión de Shanghái (China). (FOTO)

- Gran Premio Internacional de marcha de Rio Maior (Portugal), de categoría oro World Athletics. (19:00)

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AUTOMOVILISMO

- Sesión de clasificación para las 500 Millas de Indianápolis (y 17). (FOTO)

- Mundial de Fórmula E. 9ª prueba: Monaco ePrix-1. Clasificación a las 10.40. Carrera a las 15.05.

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 32ª jornada (FOTO): Río Breogán-Basquet Girona (18.00) y Baxi Manresa-Casademont Zaragoza (21.00).

- Final a 6 de la Liga U sub-22, en el Polideportivo El Plantío de Burgos (y 17). Semifinales (16.00 y 18.30).

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BALONMANO

- Eliminatorias para el Mundial de Balonmano 2027: Israel-España, en Buenos Aires (20.30). (FOTO)

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 8ª etapa: Chieti-Fermo (156 km).

- Itzulia Women 2026-Vuelta al País Vasco femenina (hasta 17) (FOTO). Segunda etapa, entre Abadiño y Amorebieta (Bizkaia) sobre un recorrido de 138 kilómetros con cinco puertos de montaña.

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FÚTBOL

- Final de la Copa de la Reina, en Las Palmas (Estadio Gran Canaria): Barcelona-Atlético de Madrid (20.00 locales/21.00 CET). (FOTO)

- LaLiga EA Sports. Previas de los partidos de la 37ª y penúltima jornada: Athletic Club-Celta, Atlético de Madrid-Girona, Elche-Getafe, Levante-Mallorca, Osasuna-Espanyol, Rayo Vallecano-Villarreal, Real Oviedo-Alavés, Real Sociedad-Valencia, Sevilla-Real Madrid y Barcelona-Betis.

. Real Madrid. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa a las 10.30 y entrenamiento en Valdebebas a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto). (FOTO) (VÍDEO)

. Atlético de Madrid. Entrenamiento (11.00, Majadahonda, primer cuarto de hora abierto y posterior rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. (FOTO) (VÍDEO)

. Barcelona. Entrenamiento a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. 40ª jornada. Crónicas de los partidos Real Sociedad B-Mirandés (14.00), Ceuta-Málaga (16.15), Cultural Leonesa-Eibar (16.15), Racing Santander-Valladolid (FOTO) (18.30), Almería-Las Palmas (18.30) y Granada-Burgos (18.30).

. Previas de los partidos Deportivo-Andorra y Zaragoza-Sporting.

- Inglaterra. FA Cup. Final: Chelsea-Manchester City (16:00) (FOTO)

- Alemania. 34ª y última jornada (todos a las 15.30): Bayern Múnich-Colonia (FOTO), Leverkusen-Hamburgo, Eintracht-Stuttgart, Friburgo-Leipzig, Werder Bremen-Dortmund (FOTO), Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, Unión Berlín-Augsburgo, Sankt Pauli-Wolfsburgo (FOTO) y Heidenheim-Mainz.

- Portugal. Última jornada. Oporto-Santa Clara (19.00), Estoril-Benfica, Sporting-Gil Vicente (21.30)

- Mundial 2026. A 26 días: Messi, con 26 partidos, se resiste al tiempo y va a por más. Por Juan David Mosos. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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FÚTBOL SALA

- Primera División. 30ª jornada: Ind. Santa Coloma-Jaén, Manzanares-Alzira, Movistar Inter-Noia, O Parrulo-Barça, Palma Futsal-Valdepeñas, Ribera Navarra-Jimbee Cartagena, Osasuna Magna Xota-Córdoba (13.00).

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GOLF

- Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.) (hasta 17). (FOTO)

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HÍPICA

- Global Champions Tour, en el Club de Campo Villa de Madrid. (hasta 17).

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HOCKEY PATINES

- Resumen de los primeros partidos de cuartos de final de las eliminatorias por el título de la OK Liga: Liceo-Lleida, Calafell-Reus y Barça-Noia.

- Copa de la Reina, en Gijón (hasta 17). Semifinales (16.30 y 19.00).

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MOTOCICLISMO

- Mundial de TrialGP. Primera cita, en Motegi (Japón) (y 17). Día 1.

- Entrenamientos libres (08.40 a 10.40), sesiones de clasificación (10.10 a 14.20) y carrera sprint (15.00) del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales, en el Circuito de Barcelona-Cataluña. (FOTO)

- Mundial de Superbikes. 5ª cita, en el circuito checo de Most. 1ª carrera (14.00).

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TENIS

- Internacionales de Italia, en Roma (hasta 17). Final femenina (WTA 1.000) (17.00): Coco Gauff (USA)-Elina Svitolina (UKR).

. Previa de la final masculina.

- Copa Faulconbridge, en Valencia (hasta 17).

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WATERPOLO

- Resumen de la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones femenina en la que el Mataró visita al Roma (ITA), el Sant Andreu al Vouliagmeni (GRE) y el Sabadell al Olympiacos (GRE).

- Resumen de la vuelta de semifinales de la Eurocopa femenina en la que el Catalunya visita al BVSC Manna (HUN) y el Atlètic Barceloneta al Pallanuoto Trieste (ITA).

- Resumen del segundo partido de semifinales de las eliminatorias por el título de la División de Honor masculina en la que el Atlètic Barceloneta visita al Terrassa y el Sabadell al CN Barcelona.

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