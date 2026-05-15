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Teresa Valero, primera autora en ganar el premio a mejor obra española del Comic Barcelona

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Sergio Andreu

Barcelona, 15 may.- Comic Barcelona ha acabado este 2026 con una anomalía de 38 años: por fin, una autora, Teresa Valero ha logrado con su novela gráfica 'Contrapaso: Mayores, con reparos' (Norma) el premio a la Mejor Obra Española de unos galardones que, desde 1988, entrega la principal cita del sector en España, y que había sido esquivo a las mujeres.

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Este año tocaba sí o sí, porque las cinco candidatas eran creadoras, y Valero (Madrid 1969) lo ha logrado con un thriller en torno al mundo del cine, en el Madrid de los años cincuenta, segunda entrega de la saga 'Contrapaso' protagonizada por un curioso trío de "investigadores", formado por un viejo reportero de sucesos, el hijo de un comunista y una dibujante de una revista para señoritas.

Junto al de Valero, el jurado ha otorgado el premio Miguel Gallardo de autor revelación también a una mujer, la hispanovenezolana Natalia Velarde, creadora de la brillante 'Encías quemadas' (Reservoir Books) por la que estaba además nominada a la mejor obra española.

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Igualmente, Comic Barcelona ha concedido el Gran Premio del Salón, que reconoce una trayectoria, al dibujante madrileño Esteban Maroto; 'Impenetrable' (Norma), de Alix Garin, ha ganado el de Mejor obra extranjera; '¡Astrid!', de Arkaitz González (Fandogamia), Mejor Cómic Infantil; 'El libro endemoniado', de Fernando Llor y Alicia García (Astronave), Mejor Cómic Juvenil y 'Tocotó', de Bamidala, el de Mejor Fanzine.

Más allá del título en que ha recaído finalmente este primer galardón a Mejor Obra Española para una autora, Valero y las otras cuatro nominadas se mostraban de acuerdo en una cosa: "ya era hora", han dicho a EFE las cinco.

"Me sigue dando pena que sea algo sorprendente, ha tardado mucho, lo que quiere decir que no está normalizada la cosa, que nos dé exactamente igual que sean hombres o mujeres. Lástima que sea un titular y lástima que haya una minoría que haya puesto el grito en el cielo, como si nos metieran con calzador", comenta la propia Valero.

Mercado laboral complicado para las autoras

La madrileña señala que durante años el acceso de la mujer al mercado laboral, y más concreto al artístico, fue muy complicado, por no decir imposible, sobre todo en el cómic, marcado por una agenda temática masculina que no ayudaba al desembarco de creadoras, y en el que sólo se mantenían alguna pioneras que abrieron el camino a las que vinieron después.

"El sector se ha democratizado muchísimo, en formatos y temas. De una manera natural han llegado más lectoras y más autoras. El ambiente es propicio y antes no, porque siempre nos recordaba que no teníamos que estar allí. Ahora las autoras hacen cosas muy diferentes, sin preocuparse por complacer a nadie, creando en libertad, pero aguantando presiones y que se ponga su trabajo en entredicho sólo por ser mujeres", critica la ganadora del premio.

Ana Penyas (Valencia, 1987), nominada por 'En vela' (Salamandra), una fábula sobre la pandemia del insomnio, asegura a Efe que está ya cansada de tener que contestar a la misma pregunta sobre el papel relegado de la mujer: "espero deseosa el día en que esto no sea noticia; creo que vamos hacia ese momento, que no hay vuelta atrás, que se va revirtiendo esta deuda histórica, por así decirlo", añade.

"Es bueno que por fin se hagan eco de algo que viene ocurriendo desde hace años: la cantidad de obras muy buenas y relevantes hechas por mujeres que trascienden a esos temas reservados para nosotras por considerarlos 'femeninos'", defiende Irene Márquez (Valdepeñas, Ciudad Real, 1990), otra de las nominadas, por 'La muerte' (Autsaider).

Emma Ríos, candidata por 'Anzuelo' (Astiberri), tenía una sensación contradictoria ante la noticia de que una autora fuera a ganar el premio.

"Por un lado es algo 'tristísimo' que no haya habido ninguna hasta ahora y por otro me alegra que lo consiga por fin", remarca la historietista gallega, que lamenta la "condescendencia" con la que se sigue tratando todavía a las autoras.

Para la nominada venezolana Natalia Velarde, afincada en Madrid desde hace años, el hecho de que ninguna mujer hubiera conseguido el premio a mejor obra "es un buen golpe de realidad" que refleja que "todavía queda mucho por hacer".

El jurado, formado por Paco Roca, Aneke, Beatriz Martínez, Paco Hernández y Mónica Rex, ha otorgado el Gran premio de esta 44ª edición a Esteban Maroto (1942), uno de los autores históricos del cómic español y un pionero en la proyección internacional de su obra, que trabajó para publicaciones estadounidenses ('Creepy' o 'Vampirella', entre otras) y que en España publico en editoriales como Toutain, Norma Editorial, Editores de Tebeos o Planeta Cómic. EFE

(foto)

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EFE

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