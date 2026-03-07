Espana agencias

El Levante confía en la racha de Espí y Míchel apuesta por el argentino Echeverri

Valencia, 7 mar (EFE).- El entrenador del Levante UD, Luís Castro, mantiene su apuesta por el delantero Carlos Espí para darle la titularidad en el duelo que enfrenta al conjunto ‘granota’ con el Girona este sábado en el Ciutat de València, mientras que la gran novedad del equipo catalán la firma el argentino Claudio Echeverri.

Espí marcó los dos goles de la victoria del Levante ante el Alavés en los últimos minutos del encuentro de la jornada anterior. El delantero es la principal novedad de la alineación levantinista junto con el centrocampista Oriol Rey, que suple al lesionado Ugo Raghouber.

Por su parte, el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, apuesta por el joven argentino Claudio Echeverri, que reemplaza en el once a Bryan Gil, lesionado de la rodilla tras sufrir un resbalón en el último entrenamiento antes del partido.

Castro ha elegido una alineación formada por Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Olasagasti, Rey; Tunde, Romero, Cortés; Espí.

Míchel ha escogido un once que forman Gazzaniga; Rincón, Blind, Reis, Martínez; Lemar, Witsel, Beltrán; Tsygankov, Echeverri; Vanat. EFE

