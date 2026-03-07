Andueza pide a Feijóo que deje de hablar de ETA, que "ya no existe", para crear "enfrentamiento" y tapar "miserias"

Durante la conmemoración del asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco en la localidad guipuzcoana de Arrasate, Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, reclamó a los líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo (PP) y los integrantes de Vox que dejen de recurrir a la referencia a ETA para la confrontación política. Según informó el medio, Andueza planteó que el uso persistente del tema de ETA como estrategia de debate público perpetúa el dolor de las víctimas y distorsiona la historia de aquellos que lucharon contra el terrorismo.

Tal como publicó la fuente, el acto en homenaje a Carrasco, asesinado hace 18 años por ETA, contó con la presencia de familiares, colegas, el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, y otras personas allegadas. Durante la ceremonia, Andueza remarcó la contribución de personas como Carrasco y Eguiguren en la derrota de ETA, y señaló que la organización terrorista es ahora parte del pasado gracias al esfuerzo de quienes resistieron durante décadas, en ocasiones bajo amenaza constante e incluso arriesgando su vida.

El líder de los socialistas vascos denunció que figuras del PP y de Vox continúan mencionando a ETA como si la organización aún existiera y manipulando ese pasado para fines electorales. Andueza expresó que escuchar frases como “ETA existe” o “ETA mueve los hilos” resulta indignante para quienes padecieron de manera directa las consecuencias de la violencia, y afirmó que estas actitudes suponen una negación de la victoria democrática y generan una suma innecesaria de sufrimiento a las víctimas.

El medio consignó que Andueza recordó el contexto en el que socialistas vascos como Carrasco vivieron bajo amenaza, debiendo extremar precauciones a diario por miedo a represalias. El secretario general del PSE-EE aludió a las dificultades cotidianas que implicaban vivir escoltados, revisar el vehículo antes de conducir y mantener un constante estado de alerta tanto por la propia seguridad como por la de los familiares. Al respecto, Andueza evocó la experiencia personal de haber presenciado el asesinato de su compañero y amigo, señalando que quienes comparten ese pasado conocen el sufrimiento de ver caer a seres queridos.

Durante su intervención, Andueza reiteró que ETA “ni venció ni convenció”, una frase empleada para subrayar que la derrota del terrorismo fue una realidad y no admite reinterpretaciones. El líder socialista mencionó que algunos sectores, en referencia a EH Bildu, continúan pendientes de un mayor recorrido ético respecto a su posicionamiento frente a la violencia. Según detalló la fuente, Andueza instó a estos grupos a realizar una reflexión interna sobre su papel en el pasado reciente, invitando a que miren a su propio “espejo” para afrontar ese ejercicio de memoria.

El dirigente socialista aprovechó para solicitar de nuevo a Feijóo y a quienes comparten su discurso que cesen en la utilización del terrorismo como instrumento para alimentar la división, instándoles a evitar las falsedades sobre ETA y a enfocar el recuerdo en la memoria y el respeto hacia las víctimas.

El homenaje a Carrasco también sirvió para reivindicar el significado de la lucha de quienes, desde distintos ayuntamientos y entidades, contribuyeron a la erradicación del terrorismo en Euskadi. Tal como reportó el medio, Andueza consideró injusto que se cuestione el logro colectivo contra ETA y remarcó el compromiso de personas como Carrasco, quien defendió ideas de libertad y de una Euskadi en paz, y cuya vida y labor se vieron truncadas por el terrorismo. El secretario general del PSE-EE enfatizó el legado de Carrasco y otros militantes socialistas, cuya entrega, coraje y capacidad de resistencia permitieron avanzar hacia el final del ciclo de violencia.

Durante el acto, Andueza hizo referencia al impacto personal de la pérdida de Carrasco y de otros que compartieron el mismo destino, reconociendo que muchos alzaron la voz y se mantuvieron firmes frente al terror, aunque pagaron con su vida. Según relató el medio, el dirigente socialista valoró el avance irreversible que representó la derrota de ETA en la sociedad vasca, describiéndolo como la culminación de un proceso en el que la organización terrorista “ya no tenía cabida en nuestras vidas”.

Para finalizar, la intervención de Andueza ante los asistentes en Arrasate rememoró el significado de los valores defendidos por Carrasco como representante socialista: el servicio público, la solidaridad y la búsqueda de una sociedad libre. El secretario general del PSE-EE expresó que la memoria de quienes resistieron, como Isaías Carrasco, permanece viva entre quienes siguen defendiendo esos principios.