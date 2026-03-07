Espana agencias

Andueza pide a Feijóo que deje de hablar de ETA, que "ya no existe", para crear "enfrentamiento" y tapar "miserias"

El líder socialista Eneko Andueza reclama a la oposición que abandone el discurso sobre el terrorismo, critica el uso político de la historia violenta y exige respeto por la memoria de quienes lucharon y fueron víctimas

Guardar

Durante la conmemoración del asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco en la localidad guipuzcoana de Arrasate, Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, reclamó a los líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo (PP) y los integrantes de Vox que dejen de recurrir a la referencia a ETA para la confrontación política. Según informó el medio, Andueza planteó que el uso persistente del tema de ETA como estrategia de debate público perpetúa el dolor de las víctimas y distorsiona la historia de aquellos que lucharon contra el terrorismo.

Tal como publicó la fuente, el acto en homenaje a Carrasco, asesinado hace 18 años por ETA, contó con la presencia de familiares, colegas, el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, y otras personas allegadas. Durante la ceremonia, Andueza remarcó la contribución de personas como Carrasco y Eguiguren en la derrota de ETA, y señaló que la organización terrorista es ahora parte del pasado gracias al esfuerzo de quienes resistieron durante décadas, en ocasiones bajo amenaza constante e incluso arriesgando su vida.

El líder de los socialistas vascos denunció que figuras del PP y de Vox continúan mencionando a ETA como si la organización aún existiera y manipulando ese pasado para fines electorales. Andueza expresó que escuchar frases como “ETA existe” o “ETA mueve los hilos” resulta indignante para quienes padecieron de manera directa las consecuencias de la violencia, y afirmó que estas actitudes suponen una negación de la victoria democrática y generan una suma innecesaria de sufrimiento a las víctimas.

El medio consignó que Andueza recordó el contexto en el que socialistas vascos como Carrasco vivieron bajo amenaza, debiendo extremar precauciones a diario por miedo a represalias. El secretario general del PSE-EE aludió a las dificultades cotidianas que implicaban vivir escoltados, revisar el vehículo antes de conducir y mantener un constante estado de alerta tanto por la propia seguridad como por la de los familiares. Al respecto, Andueza evocó la experiencia personal de haber presenciado el asesinato de su compañero y amigo, señalando que quienes comparten ese pasado conocen el sufrimiento de ver caer a seres queridos.

Durante su intervención, Andueza reiteró que ETA “ni venció ni convenció”, una frase empleada para subrayar que la derrota del terrorismo fue una realidad y no admite reinterpretaciones. El líder socialista mencionó que algunos sectores, en referencia a EH Bildu, continúan pendientes de un mayor recorrido ético respecto a su posicionamiento frente a la violencia. Según detalló la fuente, Andueza instó a estos grupos a realizar una reflexión interna sobre su papel en el pasado reciente, invitando a que miren a su propio “espejo” para afrontar ese ejercicio de memoria.

El dirigente socialista aprovechó para solicitar de nuevo a Feijóo y a quienes comparten su discurso que cesen en la utilización del terrorismo como instrumento para alimentar la división, instándoles a evitar las falsedades sobre ETA y a enfocar el recuerdo en la memoria y el respeto hacia las víctimas.

El homenaje a Carrasco también sirvió para reivindicar el significado de la lucha de quienes, desde distintos ayuntamientos y entidades, contribuyeron a la erradicación del terrorismo en Euskadi. Tal como reportó el medio, Andueza consideró injusto que se cuestione el logro colectivo contra ETA y remarcó el compromiso de personas como Carrasco, quien defendió ideas de libertad y de una Euskadi en paz, y cuya vida y labor se vieron truncadas por el terrorismo. El secretario general del PSE-EE enfatizó el legado de Carrasco y otros militantes socialistas, cuya entrega, coraje y capacidad de resistencia permitieron avanzar hacia el final del ciclo de violencia.

Durante el acto, Andueza hizo referencia al impacto personal de la pérdida de Carrasco y de otros que compartieron el mismo destino, reconociendo que muchos alzaron la voz y se mantuvieron firmes frente al terror, aunque pagaron con su vida. Según relató el medio, el dirigente socialista valoró el avance irreversible que representó la derrota de ETA en la sociedad vasca, describiéndolo como la culminación de un proceso en el que la organización terrorista “ya no tenía cabida en nuestras vidas”.

Para finalizar, la intervención de Andueza ante los asistentes en Arrasate rememoró el significado de los valores defendidos por Carrasco como representante socialista: el servicio público, la solidaridad y la búsqueda de una sociedad libre. El secretario general del PSE-EE expresó que la memoria de quienes resistieron, como Isaías Carrasco, permanece viva entre quienes siguen defendiendo esos principios.

Temas Relacionados

ETAEneko AnduezaPSE-EEAlberto Núñez FeijóoEuskadiArrasateTerrorismoMemoria históricaIsaías CarrascoVoxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

3-3. El Valladolid evita la derrota ante un Málaga con diez y dos goles de ventaja

Infobae

El árbitro tuvo que aplicar el protocolo de racismo por un supuesto insulto a Kita

Infobae

El Barça quiere alargar el subidón europeo en un derbi que puede valer media Asobal

Infobae

96-88. Remontada del San Pablo Burgos para seguir creyendo en la permanencia

Infobae

Ximo Navarro: "Firmé por el Dépor para llevarlo de Primera Federación a Primera División"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’