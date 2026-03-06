Sindicatos destacan la trayectoria del DAO y esperan que fortalezca a la Policía tras la querella contra su antecesor

El nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Luis Santafé Arnedo, asume su cargo tras una etapa marcada por la polémica y los escándalos recientes en la cúpula policial, incluido el proceso judicial por presunta agresión sexual contra su antecesor, José Ángel González, conocido como ‘Jota’. Las organizaciones sindicales han resaltado la importancia de este relevo en la dirección operativa y la oportunidad que supone para restaurar la confianza en la institución, según informó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los principales sindicatos policiales han manifestado su respaldo a Santafé Arnedo subrayando tanto su experiencia como su trayectoria dentro de la Policía Nacional. El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa al colectivo de mandos, afirmó que el nuevo responsable operativo llega avalado por una dilatada carrera que se ha desarrollado mayormente en el ámbito de la seguridad ciudadana. Así lo reflejó su presidente, Daniel López, quien declaró a Europa Press que “la Policía necesitaba un DAO cuanto antes para cerrar las heridas abiertas”, en referencia al clima generado tras la querella que involucró a quien ocupó el máximo cargo uniformado del cuerpo desde 2018. En sus declaraciones, López recordó el trabajo de Santafé en Ibiza, donde desempeñó tareas clave para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el combate de problemas vinculados al tráfico de estupefacientes.

La designación de Santafé Arnedo, de 60 años, ha sido recibida con satisfacción en distintos sectores y su perfil ha sido objeto de comentarios positivos no solo por su repertorio profesional, sino también por su capacidad para el diálogo en situaciones complejas. El medio Europa Press detalló que el nuevo director operativo había liderado la Jefatura Superior de Policía en las Islas Baleares hasta asumir este puesto, etapa en la que coincidió con Aina Calvo, actual secretaria de Estado de Seguridad y ‘número dos’ en el Ministerio del Interior, cuando ella ejercía el cargo de delegada del Gobierno en el archipiélago.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresó su deseo de que la nueva etapa facilite el fortalecimiento institucional, tanto en el plano interno como en el externo, a través de la suma de esfuerzos entre la cúpula operativa y los propios sindicatos. Europa Press consignó que la organización sindical subrayó que los cargos de alta responsabilidad en la estructura policial deben ser ocupados por profesionales de reconocida trayectoria y conocimiento directo del terreno operativo. El SUP manifestó, a través de un comunicado, que confía en que con Santafé Arnedo al frente de la Dirección Adjunta Operativa “se va a reforzar la integridad, profesionalidad y la imagen de la Policía”.

Jupol, otro de los sindicatos significativos del cuerpo, hizo énfasis en la necesidad de que el mandato de Santafé Arnedo marque el principio de una fase caracterizada por el diálogo y la regeneración interna. “Este nombramiento llega en un momento especialmente delicado para la institución, marcado por diversos escándalos que han afectado a la cúpula policial en los últimos tiempos, incluido el que ha salpicado al anterior Director Adjunto Operativo”, detalló la organización según publicó Europa Press. Jupol transmitió al nuevo DAO su voluntad de colaborar institucionalmente y reclamó una “regeneración completa en la gestión interna” del cuerpo, abogando por un cambio de rumbo que elimine la falta de comunicación y clarifique la gestión de los procesos internos.

La Unión Federal de Policía (UFP) también se pronunció sobre el giro en la dirección operativa, instando a Santafé Arnedo a enfrentar los desafíos pendientes y comprometiéndose a cooperar, aunque reafirmando su función de vigilancia y presión sindical para que persistan en la resolución de los problemas que afectan directamente a los agentes nacionales, según relató Europa Press en su cobertura.

Por su parte, el sindicato CEP se refirió brevemente al pasado profesional de Santafé Arnedo, recordando que ocupó la jefatura de grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Madrid. Si bien se abstuvo de valoraciones sobre su nombramiento, el sindicato sí destacó la trayectoria interna del nuevo responsable, mencionando que fue nombrado jefe superior por designación de su antecesor, José Ángel González. “Fue en su día jefe de UIP de Madrid y por eso le tenía aprecio ‘Jota’”, mencionó CEP en declaraciones recogidas por Europa Press.

El panorama que describe Europa Press muestra que los representantes sindicales consideran decisivo fortalecer la integridad y la profesionalidad en la Policía Nacional, en un contexto donde los recientes escándalos han impactado la imagen pública de la institución. Diversos portavoces apuestan por que la llegada de un perfil conocedor de la dinámica interna y con experiencia sobre el terreno permitirá abordar las demandas de los agentes y restablecer una relación fluida entre la dirección operativa y el cuerpo policial en su conjunto.

Las expectativas de los sindicatos apuntan a la apertura de una etapa en la que el diálogo marque el ritmo de la gestión, enfocando los esfuerzos en reconstruir la confianza institucional, mejorar las condiciones laborales y resolver los retos estructurales pendientes. El historial de Santafé Arnedo en materia de seguridad ciudadana y su relación previa con figuras de la actual cúpula del Ministerio del Interior se presentan como factores que pueden favorecer este proceso de transición. Según Europa Press, la Policía Nacional encara este nuevo ciclo con el foco puesto en la recuperación de la normalidad y la mejora tanto del clima interno como de la percepción social sobre su trabajo.