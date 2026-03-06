Ortega se mantendría como portavoz de Vox porque tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno

El procedimiento disciplinario dentro de Vox permite que Javier Ortega Smith permanezca como portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Madrid, ya que dispone de la posibilidad de interponer dos recursos más antes de que su expulsión sea definitiva. Según Europa Press, fuentes de la organización señalaron que este proceso interno demora cualquier posible reemplazo al frente de la portavocía, incluido el nombramiento de Arantxa Cabello como sucesora, en medio de las tensiones actuales dentro del grupo municipal en Madrid.

El Comité de Garantías de Vox anunció durante la madrugada la expulsión de Ortega Smith argumentando que incurrió en una “infracción muy grave” al dificultar su relevo en la portavocía. El partido abrió un expediente disciplinario por desobediencia y decidió suspender cautelarmente su militancia. Este expediente se sitúa en el centro de la crisis interna del grupo, agravada por la imposibilidad de ejecutar la sustitución de Ortega Smith de forma inmediata debido a los plazos y recursos internos que aún puede presentar, reportó Europa Press.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, sólo cuando concluya el procedimiento interno previsto en el reglamento de Vox se desbloqueará el acceso formal de Arantxa Cabello para asumir la portavocía. En ese momento, dependerá también de si Ortega Smith decide recurrir a la justicia ordinaria, una opción que ha anticipado que explorará. De concretarse esta vía judicial, corresponderá al Ayuntamiento de Madrid decidir cómo proceder respecto a la situación tanto de Ortega Smith como de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, concejales que atraviesan circunstancias similares y cuya permanencia en el grupo podría verse afectada. El análisis de su situación contempla la posibilidad de que pasen a formar parte del grupo de concejales no adscritos.

En la última sesión plenaria municipal, Arantxa Cabello hizo alusión a la “fractura” interna que atraviesa el grupo municipal de Vox y anticipó que, conforme a las directrices de la dirección nacional, asumiría la portavocía en el plazo de un mes. La dirección del partido mantiene la posición de que Cabello debe asumir el cargo tras la suspensión cautelar de Ortega Smith, pero la falta de mayoría dentro del grupo municipal para avalar su nombramiento impide que la sustitución se concrete de manera inmediata, explicó Europa Press.

Las citadas fuentes resaltaron que Vox se encuentra gestionando un proceso administrativo derivado de la resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que exige completar determinados trámites para hacer efectiva la decisión disciplinaria. El nombramiento del nuevo portavoz depende de una votación interna que, de momento, no arroja la mayoría necesaria, motivo por el cual las instancias internas del partido insisten en la necesidad de agotar el proceso antes de proceder a cualquier relevo formal.

Si tras la resolución definitiva alguno de los concejales no acepta la directriz del CEN, el partido prevé que estos deberán ingresar en el grupo de no adscritos en el Ayuntamiento, tal como señala la normativa interna. Europa Press consignó que este contexto mantiene en vilo la composición y la operatividad del grupo municipal de Vox en Madrid, acentuando la crisis interna que enfrenta la formación desde que se evidenciaron las discrepancias en torno a la portavocía.