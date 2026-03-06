Feijóo pide a Sánchez que deje de "engañar" a la gente con su 'No a la guerra' y de buscar "pelea" con aliados de España

Feijóo expresó que coincide con la búsqueda de la paz y una solución negociada en el conflicto en Irán, pero criticó al presidente del Gobierno por utilizar esa postura como herramienta para confrontar a aliados internacionales y para, según sus palabras, "enfrentarse a todo el mundo". Estas declaraciones tuvieron lugar durante un acto en La Bañeza, León, organizado por el Partido Popular. El líder de la oposición aprovechó el evento para pedir responsabilidad y transparencia al Ejecutivo español, centrándose en la reciente decisión del Gobierno de enviar la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre tras los ataques de Irán. Según informó Europa Press, Feijóo reprochó a Pedro Sánchez por dar prioridad a intereses personales y partidistas, mientras a su parecer la política exterior española sufre un deterioro en la confianza internacional.

El medio Europa Press detalló que Feijóo exigió al jefe del Ejecutivo que deje de, en palabras textuales, "engañar a la gente" con el mensaje ‘No a la guerra’, señalando la contradicción entre esa consigna y la orden de desplegar una fragata militar en una zona de conflicto. A juicio del dirigente del Partido Popular, Sánchez estaría abusando de las instituciones y tomando decisiones unilaterales que no cuentan con el respaldo del Congreso de los Diputados. Feijóo insistió durante el mitin que el Gobierno no puede movilizar efectivos militares ni la marina de guerra sin la autorización de las Cortes Generales, e instó al presidente a someter la operación a una votación parlamentaria antes de proceder.

Durante su intervención, Feijóo aseguró que la política exterior de Sánchez "es una vergüenza", afirmando que España se ha convertido en un país "no fiable" ante los ojos de la comunidad internacional. "De España no se fía nadie porque tenemos un presidente que utiliza los intereses electorales por encima de los intereses generales de España", recalcó el líder popular, según consignó Europa Press. Feijóo agregó que si el Gobierno mantiene la consigna del ‘No a la guerra’, no puede simultáneamente enviar una fragata de guerra "sin aval del Congreso", subrayando que "el Ejército no es de Sánchez, es de los españoles".

Según publicó Europa Press, Feijóo reiteró su petición a Sánchez de explicarle al Parlamento las razones del envío del buque y de abrir un debate en las Cortes al respecto, señalando que "tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados" y que el Ejecutivo solo evita la votación porque "los socios del PSOE le votarían que no". El dirigente del PP insistió en que el presidente debe "cumplir sus obligaciones", someter a debate el envío de soldados y armamento a una región en conflicto y dejar de tomar decisiones unilaterales.

En el mismo mitin, Feijóo extendió sus críticas a otras áreas de la gestión gubernamental. Según informó Europa Press, acusó al Gobierno de ser el que ha tenido "más casos de corrupción en la historia de España", y se refirió al problema de la vivienda, afirmando que cuando Sánchez asumió el poder, la vivienda era el "problema número 16" para los ciudadanos españoles, mientras que actualmente es el primero en la lista de preocupaciones. Feijóo también abordó la cuestión migratoria, mostrando su desacuerdo con la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo y argumentando que las personas migrantes deben aportar y cumplir las leyes para integrarse en la sociedad española. Criticó que el Gobierno promueva la idea de que "lo irregular produce derechos" y sostuvo que quienes no respeten dichos requisitos "no tienen derecho".

El líder popular concluyó su intervención en La Bañeza reiterando la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas ante el Congreso y defienda el interés general por encima de cualquier interés particular. A lo largo de su discurso, según reportó Europa Press, Feijóo recalcó la importancia de transparencia y responsabilidad institucional, especialmente en el contexto de decisiones que afectan directamente a la imagen y relaciones internacionales de España. Durante el acto también participaron otros representantes del Partido Popular, como Alfonso Fernández Mañueco, Javier Carrera, María José Álvarez Casais y Ester Muñoz, quienes respaldaron la postura de Feijóo y reiteraron las demandas de mayor claridad y control parlamentario sobre las acciones del Ejecutivo.