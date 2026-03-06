Espana agencias

Feijóo pide a Sánchez que deje de "engañar" a la gente con su 'No a la guerra' y de buscar "pelea" con aliados de España

Feijóo exige al presidente del Gobierno responsabilidad y transparencia tras el despliegue de la fragata en Chipre, acusándolo de primar intereses partidistas sobre el bien común y de deteriorar la confianza internacional en la política exterior española

Guardar

Feijóo expresó que coincide con la búsqueda de la paz y una solución negociada en el conflicto en Irán, pero criticó al presidente del Gobierno por utilizar esa postura como herramienta para confrontar a aliados internacionales y para, según sus palabras, "enfrentarse a todo el mundo". Estas declaraciones tuvieron lugar durante un acto en La Bañeza, León, organizado por el Partido Popular. El líder de la oposición aprovechó el evento para pedir responsabilidad y transparencia al Ejecutivo español, centrándose en la reciente decisión del Gobierno de enviar la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre tras los ataques de Irán. Según informó Europa Press, Feijóo reprochó a Pedro Sánchez por dar prioridad a intereses personales y partidistas, mientras a su parecer la política exterior española sufre un deterioro en la confianza internacional.

El medio Europa Press detalló que Feijóo exigió al jefe del Ejecutivo que deje de, en palabras textuales, "engañar a la gente" con el mensaje ‘No a la guerra’, señalando la contradicción entre esa consigna y la orden de desplegar una fragata militar en una zona de conflicto. A juicio del dirigente del Partido Popular, Sánchez estaría abusando de las instituciones y tomando decisiones unilaterales que no cuentan con el respaldo del Congreso de los Diputados. Feijóo insistió durante el mitin que el Gobierno no puede movilizar efectivos militares ni la marina de guerra sin la autorización de las Cortes Generales, e instó al presidente a someter la operación a una votación parlamentaria antes de proceder.

Durante su intervención, Feijóo aseguró que la política exterior de Sánchez "es una vergüenza", afirmando que España se ha convertido en un país "no fiable" ante los ojos de la comunidad internacional. "De España no se fía nadie porque tenemos un presidente que utiliza los intereses electorales por encima de los intereses generales de España", recalcó el líder popular, según consignó Europa Press. Feijóo agregó que si el Gobierno mantiene la consigna del ‘No a la guerra’, no puede simultáneamente enviar una fragata de guerra "sin aval del Congreso", subrayando que "el Ejército no es de Sánchez, es de los españoles".

Según publicó Europa Press, Feijóo reiteró su petición a Sánchez de explicarle al Parlamento las razones del envío del buque y de abrir un debate en las Cortes al respecto, señalando que "tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados" y que el Ejecutivo solo evita la votación porque "los socios del PSOE le votarían que no". El dirigente del PP insistió en que el presidente debe "cumplir sus obligaciones", someter a debate el envío de soldados y armamento a una región en conflicto y dejar de tomar decisiones unilaterales.

En el mismo mitin, Feijóo extendió sus críticas a otras áreas de la gestión gubernamental. Según informó Europa Press, acusó al Gobierno de ser el que ha tenido "más casos de corrupción en la historia de España", y se refirió al problema de la vivienda, afirmando que cuando Sánchez asumió el poder, la vivienda era el "problema número 16" para los ciudadanos españoles, mientras que actualmente es el primero en la lista de preocupaciones. Feijóo también abordó la cuestión migratoria, mostrando su desacuerdo con la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo y argumentando que las personas migrantes deben aportar y cumplir las leyes para integrarse en la sociedad española. Criticó que el Gobierno promueva la idea de que "lo irregular produce derechos" y sostuvo que quienes no respeten dichos requisitos "no tienen derecho".

El líder popular concluyó su intervención en La Bañeza reiterando la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas ante el Congreso y defienda el interés general por encima de cualquier interés particular. A lo largo de su discurso, según reportó Europa Press, Feijóo recalcó la importancia de transparencia y responsabilidad institucional, especialmente en el contexto de decisiones que afectan directamente a la imagen y relaciones internacionales de España. Durante el acto también participaron otros representantes del Partido Popular, como Alfonso Fernández Mañueco, Javier Carrera, María José Álvarez Casais y Ester Muñoz, quienes respaldaron la postura de Feijóo y reiteraron las demandas de mayor claridad y control parlamentario sobre las acciones del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPedro SánchezPartido PopularPartido SocialistaEspañaLeónPolítica españolaGuerraCongreso de los DiputadosInmigraciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo acusa a Vox de "estafa" y pide aprender de su "bloqueo" a Guardiola para que no se repita con Mañueco

Feijóo lanza duras críticas contra Vox, alerta sobre posibles bloqueos en próximas coaliciones autonómicas y reclama respaldo al PP para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Extremadura, apelando al voto útil en Castilla y León

Feijóo acusa a Vox de

Zapatero se muestra "orgulloso" de la "valentía y patriotismo" de Sánchez por decir a Trump que en "España manda España"

Zapatero se muestra "orgulloso" de

Fundación Víctimas del Terrorismo aboga por una juventud formada en valores democráticos para prevenir la radicalización

El titular de la FVT alertó sobre la necesidad urgente de construir pensamiento crítico entre adolescentes, destacando la escuela y la cultura como barreras clave ante discursos de odio, y reclamó memoria y justicia permanente para las víctimas

Fundación Víctimas del Terrorismo aboga

Lobato apela a romper la "desafección" política de los jóvenes y a "generar confianza" en la democracia

Juan Lobato insta a reconectar con las nuevas generaciones a través de mensajes claros y mayor presencia en redes sociales, subrayando la importancia de abordar desafíos reales y reforzar la credibilidad institucional para recuperar su implicación democrática

Lobato apela a romper la

15M-Figaredo propone un "giro de 180 grados" en las políticas de vivienda y agroindustria de CyL frente al éxodo juvenil

Vox acusa a los gobiernos recientes de perjudicar a los jóvenes con políticas que, según el partido, encarecen la vivienda y debilitan el sector agrario, proponiendo una transformación que reactive el campo y frene el abandono de Castilla y León

15M-Figaredo propone un "giro de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez publica un artículo

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Kylian Mbappé ya tiene carnet:

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions