Bolaños se escuda en que la fragata acude en apoyo a un socio europeo para que no tenga que pasar por el Congreso

La fragata española 'Cristóbal Colón' inició su desplazamiento hacia Chipre poco después de haber participado en maniobras internacionales en el mar Báltico, integrándose en el grupo naval que gira en torno al portaaviones francés 'Charles de Gaulle'. Según detalló el medio Europa Press, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió desde Bruselas la participación del buque español en el operativo conjunto con aliados europeos, en respuesta a la petición de apoyo de un socio de la Unión Europea. Bolaños subrayó que la fragata opera en el marco de una misión europea en apoyo a Chipre y que por ese motivo no corresponde que el Gobierno lleve la autorización al Congreso de los Diputados, pese a las exigencias de la oposición.

Tal como informó Europa Press, Bolaños explicó a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea que la misión está compuesta por socios europeos y tiene como objetivo respaldar a un país europeo, en referencia a Chipre. El ministro enfatizó que el buque español se encontraba ya integrado en un grupo franco-europeo en aguas del Báltico, trabajando en labores de escolta, protección y entrenamiento avanzado junto a flotas de otros países aliados. De acuerdo con su argumento, el traslado de la fragata al Mediterráneo oriental se produce bajo las mismas directrices de cooperación internacional.

El Tratado de la Unión Europea, en su artículo 42.7, contempla la posibilidad de aplicar la cláusula de defensa mutua que permite una respuesta conjunta en caso de ataque armado contra un Estado miembro, aunque para su activación se requiere una solicitud formal por parte del país afectado, que en este caso sería Chipre. Según publicó Europa Press, hasta ahora Chipre no ha invocado esta cláusula, por lo que la cobertura legal de la intervención española se apoya en la cooperación operativa y la integración previa del buque en maniobras y despliegues navales con otros socios comunitarios.

En el ámbito político, el Partido Popular reclamó al gobierno que la decisión de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre sea sometida a votación parlamentaria conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional. Según recogió Europa Press, representantes del PP recordaron que, desde 2006, tanto los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero como de Mariano Rajoy solicitaron en 26 ocasiones permiso parlamentario para misiones militares en el exterior. El principal partido de la oposición exigió al presidente Pedro Sánchez que explique públicamente los motivos del despliegue y tramite la autorización parlamentaria de manera inmediata, destacando que el buque desplegado se considera el más avanzado de la Armada española y será empleado en una zona en la que se han reportado incidentes y operaciones militares recientes.

Europa Press consignó que la solicitud del Partido Popular incluyó la demanda de un debate transparente en el Congreso para que los diputados expresen sus opiniones respecto a la participación de España en la operación internacional. El PP también planteó que el envío responde al ataque reciente contra la base británica en territorio chipriota, lo que a su juicio incrementa el riesgo para la dotación y el personal militar a bordo de la fragata.

Félix Bolaños, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, evitó responder de forma directa a la exigencia del PP de obtener autorización parlamentaria, insistiendo en que la intervención española se realiza en un marco colectivo europeo, bajo la cooperación con otros países del bloque. El ministro reiteró que la operación involucra flotas y barcos europeos y tiene como objetivo dar apoyo a Chipre como miembro de la Unión Europea.

La controversia se desarrolló mientras se celebraba en Bruselas la reunión de ministros de Justicia de la UE, contexto en el que Bolaños defendió el procedimiento seguido por el Gobierno, rechazando los argumentos de la oposición que advirtieron sobre los riesgos para el contingente militar español y reclamaron el cumplimiento estricto del procedimiento legal para el envío de tropas al extranjero, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores.

La participación de la fragata 'Cristóbal Colón' en el Mediterráneo oriental se inserta en una operación conjunta encabezada por aliados europeos, tras su reciente actividad junto a la Marina francesa y otras fuerzas navales comunitarias. El debate sobre la necesidad de aprobación parlamentaria persiste mientras la nave se encuentra desplegada en una región marcada por tensiones y presencia militar internacional, según describió Europa Press.