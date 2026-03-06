Espana agencias

Abascal emplaza al PP a plantear un "diálogo respetuoso" y alejado de "chantajes" para que haya acuerdos de gobierno

Santiago Abascal advierte que sin propuestas claras y garantías de cumplimiento no se firmarán alianzas en comunidades autónomas clave, acusando al Partido Popular de “engaño” en gobiernos previos y exigiendo rectificaciones tras recientes declaraciones polémicas

Durante su intervención en un acto político celebrado en la Plaza de Herrasti de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Santiago Abascal puso en el centro de su discurso el denominado “engaño” del Partido Popular (PP) en acuerdos anteriores referidos al reparto de inmigración ilegal, hecho por el que Vox abandonó gobiernos regionales. El líder de Vox condicionó de manera explícita la posibilidad de futuras alianzas en comunidades autónomas a la existencia de compromisos claros en materia programática, presupuesto asignado para cada medida y mecanismos efectivos de garantía de cumplimiento. En este contexto, advirtió que, en ausencia de dichas condiciones, no se establecerán nuevos pactos de gobierno en regiones como Extremadura o Aragón.

Según informó el medio que reportó las declaraciones recogidas durante el evento, Abascal emplazó al Partido Popular a abrir un “diálogo respetuoso”, señalando que la negociación debe mantenerse alejada de “chantajes o guerras sucias”. Acto seguido, exigió una “rectificación inmediata” al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco por algunas declaraciones formuladas durante el reciente debate electoral, las cuales consideró una “indecencia”, rechazando cualquier insinuación de que Vox contemple expulsiones masivas de personas inmigrantes.

Durante el mitin, Abascal hizo énfasis en la necesidad de movilizar votantes de cara a la próxima jornada electoral del día 15 en Castilla y León, y alentó a los asistentes a buscar apoyo en su entorno social y familiar. El líder de Vox reiteró su oposición a lo que denominó “invasión migratoria”, ubicando este asunto como uno de los ejes principales del mensaje político de la formación.

El medio que cubrió el evento detalló que Abascal articuló el condicionamiento de futuros acuerdos autonómicos a un cambio en la dinámica habitual con el PP, recordando rupturas previas originadas en desacuerdos sobre la gestión de la inmigración. Reclamó, en este sentido, que el Partido Popular asuma compromisos transparentes, precisando que solo mediante propuestas programáticas claras y dotadas de recursos se puede garantizar la continuidad de gobiernos compartidos.

El presidente de Vox aseguró a los asistentes reunidos en la plaza salmantina que su formación no aceptará negociaciones bajo presión y reclamó respeto al proceso de diálogo. Según publicó el mismo medio, Abascal criticó las insinuaciones falsas sobre las intenciones políticas de su partido y defendió la necesidad de aclarar públicamente las posiciones en relación con la inmigración y los pactos postelectorales.

Finalmente, la intervención de Abascal tuvo como objetivo marcar una diferencia en el planteamiento preelectoral respecto al PP, repasando diferencias recientes, y señalando como imprescindible la revisión de las fórmulas usadas en anteriores acuerdos. Demandó que el Partido Popular revise su estrategia y haga frente a las demandas de Vox, centrando el debate en las garantías de cumplimiento y transparencia de los futuros pactos de gobierno en las comunidades autónomas.

