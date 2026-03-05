Giráldez: “En agosto firmaba estar como estamos, sin ninguna duda”

Vigo, 5 mar (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, dijo este viernes, en la víspera de recibir al Real Madrid en Balaídos, que en estos momentos su equipo está “por encima de las expectativas que teníamos todos”, pero avisó de que no hay nada que celebrar porque “las conclusiones” se sacan al finalizar el curso liguero.

“En agosto firmaba estar como estamos ahora, sin ninguna duda. A mí no me ha sorprendido el nivel de mi equipo, pero sé de la dificultad que tiene conseguirlo y lo que han tenido que trabajar los chicos para superar un arranque complicado y cambios en enero”, indicó en rueda de prensa.

Destacó el buen momento que atraviesa su equipo, lo que le hace ser optimista de cara al partido de mañana pese al “enorme potencial” de un rival que “siempre es favorito”.

“Lo único que tenemos que hacer es sentir que podemos ganar al Real Madrid como lo he sentido en todos los partidos que hemos jugado contra el Real Madrid, incluso cuando ha tenido a todos sus jugadores. Eso es lo que quiero que sintamos contra todos los rivales”, subrayó.

Apuntó que este momento de la temporada es “ilusionante” y “muy motivante” para su equipo, del que elogió la “personalidad” con la que jugó en el Santiago Bernabéu.

Giráldez no cree que su equipo haya cambiado tanto en este último mes pese alas cuatro victorias que ha encadenado -dos en Liga (Mallorca y Girona) y otras tantas ante el PAOK en la eliminatoria europea-.

“Hace un mes estábamos en un momento malo para mucha gente porque no habíamos conseguido ganar cuatro partidos. Ahora llevamos unos cuantos sin perder y parece que estamos muy bien. Pero para mí hay muy poca diferencia entre esos dos meses en cuanto al rendimiento del equipo. Me gustaría que mantuviéramos esta misma línea hasta final de temporada y ojalá los resultados de los últimos partidos”, expuso.

Mostró su deseo de “llegar vivo” en las dos competiciones al tramo final del curso, y recordó que es “muy difícil” que el Celta consiga derrotar dos veces al Real Madrid en la misma temporada. EFE

dmg/mr