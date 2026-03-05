Espana agencias

Exteriores condena los nuevos ataques de Irán contra Turquía, Azerbaiyán y países del Consejo de Cooperación del Golfo

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha condenado este jueves "enérgicamente" los nuevos ataques de Irán que se han registrado en las últimas horas en Turquía, Azerbaiyán y países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Qatar, donde "hay que lamentar" ocho heridos.

Lo ha hecho a través de un comunicado después de que Turquía haya anunciado el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria.

No obstante, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país "amigo", en una breve nota recogida por las agencias de noticias iraníes Mehr e IRNA, sin dar más detalles.

Asimismo, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha denunciado este jueves también "un acto terrorista por parte de Irán" contra el país tras un ataque con drones contra el exclave de Najicheván, que ha alcanzado al aeropuerto en esta república autónoma, al tiempo que ha confirmado que al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa del incidente.

De igual modo que en Turquía, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado también una implicación de Teherán en este ataque con drones y ha subrayado "la política de buena voluntad" de Irán con Azerbaiyán, a la vez que señala a Israel como posible responsable, prometiendo una investigación para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar ha informado de que el sistema de defensa antiaérea del país ha interceptado una nueva batería de misiles lanzados desde Irán, en plena ola de ataques iraníes contra posiciones militares israelíes y estadounidenses tras la ofensiva lanzada el sábado por estos dos países contra el territorio iraní.

"Estos ataques indiscriminados de Irán, incluyendo objetivos civiles, son totalmente injustificables según el derecho internacional, constituyen violaciones flagrantes de la soberanía e integridad de dichos países e incrementan el riesgo de escalada" ha trasladado el Ministerio.

España ha comunicado que reitera su solidaridad con "estos países amigos" y su "compromiso" con la vuelta a la diplomacia y al diálogo para una "desescalada urgente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La víctima de una violación cuando estaba ebria e inconsciente: "Si no estoy bien, no hace falta que diga que consiento"

La declaración de la denunciante reafirma que la falta de conciencia impide otorgar luz verde a actividades sexuales, mientras la Fiscalía solicita cárcel para el hombre acusado de aprovechar la incapacidad de la joven para oponerse durante la noche en cuestión

La víctima de una violación

La CAF aplaza a julio la Copa África Femenina prevista en Marruecos

Infobae

El Gran Duque de Luxemburgo visita el Congreso y se reúne con Armengol y Rollán en su viaje de presentación a España

El Gran Duque de Luxemburgo

Pablo Hernández: “Vamos a tener que estar muy bien para llevarnos los tres puntos"

Infobae

Giráldez: “En agosto firmaba estar como estamos, sin ninguna duda”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ministra de Defensa, Margarita

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que no se puede aceptar el “desprecio” con el que Trump habla de España

La jueza vuelve a llamar la atención a Adif por intentar hacer obras sin permiso en una vía cercana a donde ocurrió el accidente de Adamuz

El presidente de Israel acusa a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra en Oriente Medio

Ayuso critica el ‘no a la guerra’ de la izquierda en el conflicto de Irán: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán o con minifalda a Kabul”

Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez: “España es una perdedora”

ECONOMÍA

¿Toleran mejor los autónomos el

¿Toleran mejor los autónomos el dolor de espalda? Los trabajadores por cuenta propia piden un 33% menos de bajas médicas por lumbalgia

La ONU apoya al Gobierno español por construir vivienda protegida y pide “límites razonables” al precio del alquiler

La entrada de productos peligrosos a la UE en máximos históricos: más de 100 artículos por semana y la mitad procedentes de China

Conseguir una hipoteca se complica: los bancos endurecen las condiciones y el 30% de los solicitantes no supera el primer filtro

El acuerdo comercial UE-Mercosur roza la meta: Bruselas aprueba las salvaguardas del campo y espera la votación del Parlamento

DEPORTES

Las lesiones que podría sufrir

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla