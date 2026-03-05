Elma Saiz reta a Feijóo a llamar a Albares para respaldar el "no a la guerra" y a defender los DDHH también en España

Elma Saiz, ministra de Inclusión Social y portavoz del Gobierno, cuestionó el modo en que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, dirige la posición de su partido frente al proceso de regularización de inmigrantes, señalando que Santiago Abascal, líder de Vox, impone la orientación de esa política. Según publicó el medio de comunicación, la ministra planteó que este ejemplo demuestra contradicciones entre la política exterior del PP y sus decisiones internas en materia de derechos humanos.

De acuerdo con la información divulgada por el medio, Saiz instó a Feijóo a establecer una comunicación directa con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, para mostrar respaldo al Gobierno en la postura de rechazo a la guerra ante la actual crisis en Oriente Medio y defender los derechos fundamentales tanto a nivel internacional como en territorio nacional. La ministra pronunció estas declaraciones en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, donde recalcó la importancia de que el principal partido de la oposición actúe con “altura de miras” y se alinee con el Ejecutivo en este contexto geopolítico.

Saiz citó como referencia la actitud adoptada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en situaciones de Estado, apelando a que Feijóo asuma una actitud responsable y constructiva, similar a la mostrada por anteriores líderes de la oposición. El medio detalló que, para la portavoz, “este no es momento de hacer política”, sino de apoyar al Gobierno ante una coyuntura internacional que demanda unidad y coherencia.

La representante del Ejecutivo también se refirió a la reciente conversación telefónica que Feijóo mantuvo con un representante de Asuntos Exteriores en Estados Unidos, donde el líder del PP habría subrayado su intención de que España se afiance como un país “fiable” para los aliados occidentales en caso de que él llegue al poder. Para Saiz, el PP debería priorizar el contacto institucional con el Gobierno español en contexto de crisis internacional, antes que actuar hacia el exterior.

En respuesta a preguntas planteadas por el medio sobre la salida de un avión estadounidense de la base de Rota poco después de que España denegase su uso en operaciones relacionadas con el conflicto en Irán, Saiz evitó comentar sobre la posibilidad de un incumplimiento estadounidense. Tampoco ahondó en las declaraciones realizadas el día anterior por Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien había afirmado que España habría rectificado en su postura sobre la base de Rota, lo cual originó un episodio de confusión acerca del nivel de cooperación militar entre España y Estados Unidos.

La portavoz reafirmó que España mantiene intacto su compromiso como miembro fiable de la OTAN y cumple con todas las obligaciones que ello implica. Según reportó el medio, Saiz subrayó que la posición del Gobierno español ante el conflicto en Irán permanece inalterable respecto a lo ya manifestado por el presidente del Gobierno. Manifestó que esta postura se fundamenta estrictamente en la defensa del derecho internacional y en la protección de los sectores más vulnerables, advirtiendo sobre el riesgo de repetir errores pasados como los que rodearon la guerra de Irak bajo el Gobierno de José María Aznar.

Al referirse a la política exterior española en otros conflictos recientes, Saiz subrayó la coherencia de la acción del Gobierno, remitiendo a las decisiones adoptadas en contextos como Venezuela, Ucrania y Gaza. Remarcó en todos los casos la preferencia por soluciones diplomáticas y por el alineamiento con las decisiones de la Unión Europea, reiterando de modo enfático la máxima del Ejecutivo de “no a la guerra”.

A esto sumó que la voz de España en temas internacionales ha servido de precedente para otras decisiones, recordando el proceso de reconocimiento del Estado Palestino y su marco de actuación en materia de derechos humanos. En este mismo contexto, Saiz defendió el reciente acuerdo alcanzado entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar, en respuesta a críticas de Feijóo, quien había cuestionado el entendimiento. La ministra recomendó al líder del PP “analizarlo y comprenderlo” antes de emitir juicios negativos y le instó a evitar descalificar la imagen de España en el extranjero o intentar obstaculizar los avances del Ejecutivo.

Saiz calificó como histórico el acuerdo sobre Gibraltar y explicó que el gobierno está coordinando con la Seguridad Social la implementación de medidas para los trabajadores transfronterizos, una de las áreas directamente impactadas por la nueva relación bilateral.

El acto contó con la intervención previa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien valoró la trayectoria y el perfil de Saiz al frente de la portavocía del Gobierno, resaltando su tono y su capacidad para enfrentar críticas procedentes de partidos de la oposición. Según consignó el medio, Zapatero expresó su confianza en el desempeño futuro de Saiz dentro del Ejecutivo.

Durante su respuesta a Zapatero, Saiz también expresó su apreciación personal y profesional hacia el expresidente, reconociendo el apoyo recibido ante los comentarios de partidos como PP y Vox referentes a su vida privada. La ministra enfatizó su respaldo al Ejecutivo y a la agenda social en curso, poniendo en relieve la importancia de la unidad de acción frente a la coyuntura internacional y nacional actual.