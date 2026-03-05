Espana agencias

Aina Vidal (Sumar), sobre el 'no' a la guerra de Sánchez: "Estoy orgullosa del presidente"

La representante de Sumar ha manifestado su respaldo a Pedro Sánchez tras su postura sobre el conflicto internacional, afirmando que el Ejecutivo demuestra unidad y defiende la paz, diferenciándose de acciones previas respecto a enfrentamientos militares

Guardar

Durante una entrevista en '3Cat', Aina Vidal, diputada de Sumar, mencionó la negativa expresada por el Gobierno español sobre la cooperación militar con Estados Unidos, enfatizando la cohesión del ejecutivo tras la reciente desmentida pública realizada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a las declaraciones de la Casa Blanca. En dichas declaraciones extranjeras se sostenía que España habría accedido a colaborar militarmente junto a Estados Unidos, algo descartado por el ejecutivo español. Sobre este telón de fondo, Vidal mostró su respaldo al presidente Pedro Sánchez en relación a su posicionamiento sobre el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel, posicionamiento que quedó definido como un rechazo a la guerra.

Según reportó Europa Press, Vidal afirmó en la mencionada entrevista que, por primera vez, sentía orgullo hacia el presidente del Gobierno ante una coyuntura internacional que calificó como compleja. Añadió que la administración liderada por Sánchez representa un cambio respecto a etapas anteriores en la política exterior española. Haciendo referencia explícita al periodo en el que José María Aznar ocupó la presidencia y España respaldó la intervención en Irak, Vidal distinguió la línea de actuación actual del ejecutivo, que, en su opinión, reivindica la paz y se implica en buscar vías para posibilitarla.

La diputada también destacó, según consignó Europa Press, que la sociedad española ha podido percibir la claridad en la posición del Gobierno frente a las amenazas provenientes del gobierno estadounidense. Insistió en que esa respuesta había sido “contundente”, ilustrando —a su juicio— el compromiso del gabinete con los principios de paz internacional, frente a presiones externas.

Al abordar la cohesión interna del ejecutivo, Vidal recalcó que el gabinete de Pedro Sánchez actúa de manera unificada respecto a la orientación de la política exterior. En esa línea, mencionó el papel del ministro de Asuntos Exteriores, quien negó categóricamente las afirmaciones de la portavoz de la Casa Blanca sobre una supuesta colaboración militar hispano-estadounidense, subrayando así la autonomía y la firmeza de la postura del Gobierno español en el contexto de los acontecimientos recientes.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Vidal subrayó la importancia de que España mantenga una trayectoria propia y diferenciada respecto a sus políticas ante situaciones de conflicto internacional, enfatizando la voluntad del ejecutivo de apostar por la búsqueda de soluciones pacíficas y rechazar la implicación directa en acciones militares, aun en escenarios de tensión internacional como el que actualmente enfrenta la comunidad internacional por la crisis en Oriente Medio.

Europa Press detalló también que la declaración de Sánchez en la que subrayó el “no” a la guerra como posición oficial de España tuvo lugar la mañana del miércoles, en el marco del creciente conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. La postura fue confirmada por el resto del gabinete mediante declaraciones públicas, evidenciando el alineamiento interno respecto al rechazo de cualquier intervención armada y la apuesta por la paz como principio rector de la política exterior española.

La cobertura recogida por Europa Press da cuenta del aprovechamiento de este momento por parte de los partidos que integran la coalición de gobierno para resaltar una imagen de unidad institucional y voluntad democrática, así como para marcar distancias con decisiones históricas consideradas controvertidas, como la participación española en la guerra de Irak durante la primera década del siglo XXI.

El posicionamiento oficial del Gobierno y el respaldo manifestado desde Sumar buscan asentar el compromiso de España con una política exterior basada, según sostiene el propio ejecutivo, en la promoción de la paz y la renuncia expresa a la implicación militar en escenarios de crisis internacionales.

Temas Relacionados

Aina VidalPedro SánchezJosé María AznarJosé Manuel AlbaresSumarEspañaEstados UnidosConflicto internacionalPazGobierno de EspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ester Muñoz está convencida de que Guardiola será investida pero afea a Vox que lo dilate a mayo por "cálculo electoral"

Ester Muñoz resalta que existen negociaciones entre PP y Vox para formar ejecutivo en Extremadura, critica la demora atribuida a cálculos políticos y advierte que persiste la incertidumbre sobre la fecha en la que María Guardiola podría asumir el liderazgo

Ester Muñoz está convencida de

Abascal, sobre Antelo: "Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer"

Santiago Abascal respondió en León a la polémica interna en Murcia tras las acusaciones de José Ángel Antelo, defendiendo que quienes se oponen al rumbo del movimiento político pueden marcharse y alentando a quienes entorpezcan el proyecto a apartarse

Abascal, sobre Antelo: "Los que

El PP nacional pide a Vox retomar la negociación para investir a Guardiola y espera que no lo dilate por comicios en CyL

La dirección del principal partido de la oposición urge a sus interlocutores a reiniciar los contactos antes de la segunda votación, advierte de una posible maniobra dilatoria y responsabiliza a la otra formación de un eventual fracaso

El PP nacional pide a

Pardo de Vera asegura que se limitó a derivar contactos en la compra de mascarillas y niega haber borrado información

Isabel Pardo de Vera rechaza las acusaciones sobre eliminación de archivos tras su gestión en Adif, argumenta que únicamente canalizó comunicaciones relevantes al área correspondiente y que los equipos incautados no contenían datos del periodo bajo investigación

Pardo de Vera asegura que

A prisión un hombre reclamado por la Audiencia de Guipúzcoa por una agresión sexual a un menor

Tras una compleja operación en barrios históricos de Granada, agentes localizaron a un individuo de 45 años buscado por hechos graves relacionados con un menor, quien cambiaba habitualmente de residencia para eludir a la justicia y ahora cumple condena

A prisión un hombre reclamado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Chipre la

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”