Aina Vidal (Sumar), sobre el 'no' a la guerra de Sánchez: "Estoy orgullosa del presidente"

Durante una entrevista en '3Cat', Aina Vidal, diputada de Sumar, mencionó la negativa expresada por el Gobierno español sobre la cooperación militar con Estados Unidos, enfatizando la cohesión del ejecutivo tras la reciente desmentida pública realizada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a las declaraciones de la Casa Blanca. En dichas declaraciones extranjeras se sostenía que España habría accedido a colaborar militarmente junto a Estados Unidos, algo descartado por el ejecutivo español. Sobre este telón de fondo, Vidal mostró su respaldo al presidente Pedro Sánchez en relación a su posicionamiento sobre el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel, posicionamiento que quedó definido como un rechazo a la guerra.

Según reportó Europa Press, Vidal afirmó en la mencionada entrevista que, por primera vez, sentía orgullo hacia el presidente del Gobierno ante una coyuntura internacional que calificó como compleja. Añadió que la administración liderada por Sánchez representa un cambio respecto a etapas anteriores en la política exterior española. Haciendo referencia explícita al periodo en el que José María Aznar ocupó la presidencia y España respaldó la intervención en Irak, Vidal distinguió la línea de actuación actual del ejecutivo, que, en su opinión, reivindica la paz y se implica en buscar vías para posibilitarla.

La diputada también destacó, según consignó Europa Press, que la sociedad española ha podido percibir la claridad en la posición del Gobierno frente a las amenazas provenientes del gobierno estadounidense. Insistió en que esa respuesta había sido “contundente”, ilustrando —a su juicio— el compromiso del gabinete con los principios de paz internacional, frente a presiones externas.

Al abordar la cohesión interna del ejecutivo, Vidal recalcó que el gabinete de Pedro Sánchez actúa de manera unificada respecto a la orientación de la política exterior. En esa línea, mencionó el papel del ministro de Asuntos Exteriores, quien negó categóricamente las afirmaciones de la portavoz de la Casa Blanca sobre una supuesta colaboración militar hispano-estadounidense, subrayando así la autonomía y la firmeza de la postura del Gobierno español en el contexto de los acontecimientos recientes.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Vidal subrayó la importancia de que España mantenga una trayectoria propia y diferenciada respecto a sus políticas ante situaciones de conflicto internacional, enfatizando la voluntad del ejecutivo de apostar por la búsqueda de soluciones pacíficas y rechazar la implicación directa en acciones militares, aun en escenarios de tensión internacional como el que actualmente enfrenta la comunidad internacional por la crisis en Oriente Medio.

Europa Press detalló también que la declaración de Sánchez en la que subrayó el “no” a la guerra como posición oficial de España tuvo lugar la mañana del miércoles, en el marco del creciente conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. La postura fue confirmada por el resto del gabinete mediante declaraciones públicas, evidenciando el alineamiento interno respecto al rechazo de cualquier intervención armada y la apuesta por la paz como principio rector de la política exterior española.

La cobertura recogida por Europa Press da cuenta del aprovechamiento de este momento por parte de los partidos que integran la coalición de gobierno para resaltar una imagen de unidad institucional y voluntad democrática, así como para marcar distancias con decisiones históricas consideradas controvertidas, como la participación española en la guerra de Irak durante la primera década del siglo XXI.

El posicionamiento oficial del Gobierno y el respaldo manifestado desde Sumar buscan asentar el compromiso de España con una política exterior basada, según sostiene el propio ejecutivo, en la promoción de la paz y la renuncia expresa a la implicación militar en escenarios de crisis internacionales.