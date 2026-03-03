Espana agencias

Vox apela a su "autonomía" para decidir si expulsa al exlíder en Murcia de la Ejecutiva, pero no despeja si lo hará

Vox ha apelado este martes a su "legítima autonomía" para decidir si expulsa a José Ángel Antelo de la Ejecutiva nacional del partido después de su destitución como líder de la formación en la Región de Murcia, pero no ha aclarado si finalmente ejecutará o no esa decisión.

El partido sugirió a Antelo apartarle del liderazgo en la región de Murcia, pero manteniéndolo como portavoz en la Asamblea y candidato electoral en 2027. Antelo se mostró en desacuerdo al no ver motivos para su renuncia y poco después cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) dimitieron para forzar su salida, en virtud de los estatutos de Vox.

Antelo lleva en el cargo de presidente provincial del Consejo Ejecutivo Provincial (CEP) desde 2020 y entró en la Ejecutiva de Vox con el puesto de vocal tras la Asamblea General de 2024, como el resto de por aquel entonces vicepresidentes autonómicos en gobiernos de coalición con el PP. Presumiblemente, su asiento en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) peligra.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha dicho en rueda de prensa en la Cámara Baja que Vox tiene "legítima autonomía" para tomar decisiones "como partido político" y que, "en función de las circunstancias y las normativas procederá regladamente, tal y como establecen los estatutos" para decidir sobre la continuidad de Antelo en la Ejecutiva. "No tiene más misterio", ha rematado.

