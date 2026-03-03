Javier Sánchez Serna, miembro del Congreso por Podemos, propuso incrementar la cooperación de España con países BRICS como China, India, Brasil y Sudáfrica, en respuesta a las recientes tensiones diplomáticas entre el Gobierno español y la administración de Estados Unidos. Según consignó el medio original, Sánchez Serna empleó sus redes sociales para señalar la necesidad de fortalecer esos lazos y así afrontar las advertencias lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump, a quien mencionó de manera crítica asociándolo con Jeffrey Epstein, involucrado en delitos de explotación sexual de menores.

De acuerdo con la información publicada, las declaraciones de Sánchez Serna surgieron a raíz de comentarios en los que Donald Trump calificó a España como un "aliado terrible" y amenazó con suspender toda relación comercial con el país europeo. Esa advertencia se produjo después de que el Gobierno español rechazase permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón en territorio español para eventuales operaciones militares contra Irán. El dirigente de Podemos argumentó que “el mundo multipolar del siglo XXI no se va a detener por las bravatas y amenazas del colega de Epstein”, en alusión directa tanto al mandatario estadounidense como al contexto global actual.

El medio detalló que no solo miembros actuales de Podemos han reaccionado ante los acontecimientos. Pablo Iglesias, exlíder de la formación y exvicepresidente del Gobierno, manifestó también en redes sociales su descontento frente a las palabras y amenazas de Trump. Iglesias sostuvo que el Ejecutivo español debería responder a lo que consideró una "indecencia" retirándose de la OTAN y exigiendo a Estados Unidos el retiro de sus 8.000 militares y todos sus equipos de España. Además, propuso que Europa avance hacia una autonomía estratégica en materia de defensa, sugiriendo que Francia asuma una responsabilidad propia en cuanto a la disuasión nuclear al interior de la Unión Europea.

El Ejecutivo español optó por una postura institucional al contestar las amenazas del presidente de Estados Unidos y destacó, según publicó la fuente, la importancia de que se mantenga el respeto a las empresas privadas y a los acuerdos previamente establecidos con la Unión Europea. De esta manera, la respuesta gubernamental subrayó la relevancia de los compromisos multilaterales y la protección de los intereses económicos dentro del contexto comunitario.

La propuesta del diputado Sánchez Serna de reforzar las relaciones con los países integrantes del grupo BRICS refuerza una visión de diversificación y fortalecimiento de alianzas con potencias emergentes. A través de sus mensajes en redes sociales, el parlamentario de Podemos defendió la necesidad de posicionar la política exterior española en un entorno más amplio en el que los equilibrios multilaterales permitan mayor autonomía frente a las presiones de Estados Unidos.

El medio reportó también la manera en que diferentes sectores políticos dentro del país han valorado la tensión. Mientras en las filas de Podemos se aboga abiertamente por distanciarse de la influencia estadounidense –tanto en el plano militar como comercial–, el Gobierno mantiene de momento una defensa de la integración europea y del respeto a los acuerdos internacionales, señalando a la Unión Europea como un actor clave en la resolución de este tipo de controversias.

Las imágenes referidas por Sánchez Serna de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein han vuelto a circular en plataformas digitales, según remarcó el medio. Esto contribuyó a acrecentar las críticas hacia el mandatario estadounidense, tanto por parte de figuras políticas como de colectivos sociales que impulsan el debate público sobre las relaciones internacionales de España y su dependencia estratégica de Estados Unidos.

Esta coyuntura evidencia, tal como publicó la fuente, el debate interno en España sobre el futuro de sus alianzas militares y comerciales, así como el papel que corresponde asumir a Europa dentro del contexto geopolítico internacional, en un momento donde se ponen en cuestión las estructuras tradicionales de poder y cooperación.