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España solicitará a finales de septiembre el último desembolso de los fondos europeos

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Madrid, 27 may (EFE).- El Gobierno prevé solicitar a finales de septiembre el séptimo y último pago de los fondos europeos 'Next Generation' correspondiente a los 143 hitos y objetivos que quedan pendientes de cumplimiento y que se corresponden con un desembolso de 21.000 millones de euros brutos.

España apurará los plazos previstos en el calendario del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, que fija el 31 de agosto como fecha límite improrrogable para cumplir los hitos comprometidos, y que concede hasta el 30 de septiembre para presentar las solicitudes de pago finales, según ha confirmado en el Senado este miércoles el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

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Posteriormente, la Comisión Europea tendrá hasta finales de año para comprobar la documentación justificativa enviada.

De momento sigue en fase de estudio el sexto desembolso con el que España ha solicitado ya el 75 % de los fondos disponibles, "consolidando su posición de liderazgo europeo", según ha destacado Simancas en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

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Simancas ha respondido a preguntas de senadores del PP que el Gobierno está acelerando la ejecución del plan "supervisando de cerca los avances, detectando posibles retrasos y adoptando rápidamente medidas correctoras".

"Los ministerios informan ahora prácticamente cada dos semanas sobre los avances logrados en el cumplimiento de los hitos y objetivos que son de su competencia y se están adelantando la certificación de cumplimiento en la medida de lo posible", ha explicado.

"El Gobierno puede garantizar que está poniendo todos los medios precisos para alcanzar el máximo nivel posible de ejecución y culminar satisfactoriamente el despliegue del plan", ha añadido.

Ha recordado que España es el segundo país por detrás Italia que ha recibido más fondos y el primero en cumplimiento de hitos y objetivos, con 260 evaluados, "que pronto serán 340". EFE

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EFE

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