Rego considera que hay personas en la izquierda para ser candidatas pero que no es momento de hablar del "quién"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha instado a las fuerzas progresistas a centrarse en la elaboración de propuestas y consensos programáticos antes de discutir nombres para liderar el espacio de la izquierda de cara al futuro, dejando en segundo plano la elección de representantes. Tal como publicó el medio, Rego afirmó que existen figuras con capacidad para asumir candidaturas dentro de las organizaciones, pero consideró que en esta etapa el enfoque principal debe situarse en el desarrollo de un programa común que aglutine a la mayoría de las formaciones políticas del mismo perfil ideológico.

Según informó la fuente, Rego señaló ante los medios que la izquierda atraviesa un periodo de reflexión con el propósito de diagnosticar tanto los desafíos globales actuales como las posibles alternativas políticas. En sus palabras, “Yo creo que estamos en el tiempo más de hablar, más de hacer un balance, de plantear cuáles son los temas importantes en términos políticos programáticos que se tienen que cuestionar, es decir, hablar del qué”. De este modo, priorizó el debate de ideas y la definición de prioridades estratégicas por encima de la discusión sobre quién encabezará el proyecto en el futuro.

El medio detalló que la ministra propuso una hoja de ruta en la que, tras consolidar los objetivos y principios compartidos por las distintas agrupaciones, surgirá de manera natural el momento de acordar las formas de organización interna y posteriormente decidir quién liderará el proyecto político progresista. Rego indicó que la creación de consensos amplios contribuiría a fortalecer la cohesión y a aumentar las opciones electorales de este espacio ideológico.

Rego realizó un llamamiento al conjunto de la izquierda para mantener un proceso de debate abierto, permanentemente orientado a reflexionar tanto sobre cuestiones internas como sobre los cambios en la situación internacional. Según publicó la fuente, destacó la importancia de que las fuerzas progresistas se cuestionen y posicionen ante las transformaciones que afectan al orden mundial, buscando construir una alternativa política que represente una manera diferente de entender la realidad y de responder a los problemas colectivos.

Dentro de los asuntos programáticos que considera fundamentales para alcanzar la unidad, la ministra enumeró el acceso a la vivienda como uno de los puntos clave para la articulación del espacio progresista. Rego expresó la convicción de que existe consenso en torno a un programa común por parte de la mayoría de estas formaciones, lo que facilitaría la creación de una plataforma unitaria.

Según consignó el medio, Rego insistió en que la meta debe consistir en trabajar con la máxima cohesión posible, de manera que el bloque de izquierdas llegue en condiciones óptimas a la cita electoral de 2027. El abordaje de cuestiones sustanciales, como la vivienda y otros temas sociales, permitiría presentar un proyecto sólido y con respaldo de un amplio espectro de fuerzas, priorizando así la solidez programática sobre el debate de liderazgos.

A lo largo de sus declaraciones, Sira Rego remarcó la necesidad de un periodo de análisis y autocrítica para identificar cuáles son los grandes ejes temáticos de interés para la ciudadanía. Según la fuente, recalcó que este proceso de reflexión resulta necesario para diagnosticar de manera precisa la situación política y social, lo que habilitaría posteriormente la configuración de alternativas concretas y viables.

De acuerdo con la información publicada, la posición de la ministra se alinea con una visión en la que la elaboración de propuestas debe anteceder a la selección de representantes. Este enfoque busca evitar que las discusiones sobre liderazgos y candidaturas obstaculicen la posibilidad de acordar bases sólidas que sirvan de punto de partida para la construcción de una alternativa de gobierno progresista.

En suma, tanto el llamamiento al debate como la invitación a definir prioridades en materia de programa común forman parte del marco estratégico esbozado por Sira Rego, conforme detalló el medio. Esta postura responde al actual contexto de reconfiguración dentro del espacio de la izquierda tras la salida de Yolanda Díaz como principal referente, apelando al consenso en torno a propuestas y a una candidatura que emerja posteriormente, de manera acordada, entre las diversas fuerzas progresistas.