Marlaska solicitará información del altercado entre Santaolalla y Quiles para tomar medidas "imprescindibles"

Al concluir un acto relacionado con la conmemoración del 8 de marzo en el Senado, se registró un altercado entre la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla y el comunicador Vito Quiles, en el que participaron senadores socialistas y cuya gravedad llevó a la intervención de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró que esta situación genera su «preocupación máxima» y comunicó que ya ha ordenado recabar «información urgente» sobre lo sucedido, según informó el medio original.

Grande-Marlaska, al conversar con periodistas en uno de los pasillos del Senado, afirmó que exigirá toda la información disponible sobre el incidente, con el objetivo de establecer si corresponde tomar «las medidas que sean absolutamente imprescindibles» tras analizar los detalles. De acuerdo con el medio citado, el ministro recalcó la necesidad de una «respuesta contundente dentro del Estado de Derecho» ante episodios de este tipo ocurridos en instituciones que simbolizan la representación de la soberanía nacional.

El titular de Interior subrayó la importancia de preservar el funcionamiento adecuado de espacios institucionales y destacó que actuaciones similares requieren una actuación firme y ajustada al marco legal. Según añadió Grande-Marlaska, este hecho se inscribe en un contexto político donde considera que determinados sectores recurren a la polarización y la confrontación bajo la apariencia de un ejercicio legítimo de información. El ministro destacó: «La ley en un Estado de Derecho es lo más importante, pero también tiene toda la fortaleza», haciendo referencia a la necesidad de contrarrestar actitudes que, en sus palabras, no buscan la información sino la crispación.

El ministro remarcó la obligación de no solo restar importancia a determinados comportamientos, sino también de «responder con la fuerza de la ley». «No solo hace falta hacer caso omiso, también responder con la fuerza de la ley. Y es lo que vamos a hacer», insistió, según consignó el medio.

El enfrentamiento se produjo a la salida de la Cámara Alta, en un acto que reunió a diversos parlamentarios con motivo de la jornada internacional del 8 de marzo. En el transcurso del altercado, según detalló el medio informativo, se registró una intervención policial para restablecer el orden y atender a las personas implicadas en el incidente, entre ellas integrantes del Grupo Parlamentario Socialista.

Tras los hechos, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, anunció que desde su grupo promoverán una denuncia contra Vito Quiles por una presunta agresión. Además, informó que se presentará una declaración institucional con la finalidad de condenar lo sucedido. Tanto la denuncia como la declaración buscan dejar constancia de la postura del grupo socialista ante situaciones que consideran incompatibles con el desarrollo democrático y el respeto entre los representantes políticos.

En sus respuestas a la prensa, Grande-Marlaska reforzó la idea de que el Estado de Derecho no solo reside en las normas, sino también en la fortaleza de su aplicación, especialmente ante lo que calificó como estrategias de confrontación y polarización de la extrema derecha. Según reportó el medio, el ministro insistió en que las instituciones deben estar protegidas ante cualquier intento de desestabilización o uso indebido del derecho a la información para fines partidistas o provocadores.

El episodio continúa generando reacciones en el ámbito político y parlamentario, mientras el Ministerio del Interior espera los informes solicitados de manera urgente para valorar posteriores actuaciones oficiales conforme al marco legal vigente.