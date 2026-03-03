Espana agencias

Marlaska llama "niña" y luego "inmadura" a la portavoz del PP en el Senado tras mostrarle una foto con Koldo García

Guardar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado este martes a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que dejara de "ser una niña" al mostrarle de forma reiterada una fotografía suya con Koldo García, una expresión que el principal partido de la oposición ha calificado de machista y que el titular del Interior ha retirado y sustituido por "inmadura".

En la sesión de control en el Senado, Alicia García ha atacado a Marlaska enseñado desde su escaño una fotografía con Koldo García y reprochándole que confiara como director adjunto operativo (DAO) de la Policía en el comisario principal José Ángel González, una "vergüenza para las mujeres" tras la querella por agresión sexual.

"No sea niña, por favor, y se lo digo con todo el respeto, dé dignidad al trabajo que usted desarrolla", ha señalado Marlaska, reprochándole a la portavoz 'popular' que mostrara la fotografía en la que posaba con Koldo García y de acusarle de "irse de fiesta con él".

El ministro ha reiterado que pidió el cese del DAO --"colocado por orden de Zapatero", según el PP-- en el momento en el que supo de la querella y ha comparado esta reacción con la del PP con el alcalde de Móstoles tras ser acusado por acoso. "Él sigue y ustedes lo han respaldado", ha apuntado.

Alicia García ha pedido un turno final para reprochar a Marlaska que usara contra ella una "expresión machista y paternalista". "Ningún inconveniente en retirarla, la cambio por inmadura", ha contestado el ministro del Interior.

La portavoz del PP en el Senado ha continuado reprochando a Marlaska su "catadura moral" y participar en un "circo", sumándose en la crítica el senador 'popular' Javier Arenas por recurrir a "insultos machistas".

"Comparto con usted que no me gusta hacer el ridículo. Me gustaría que a mí cualquier senador lo mínimo que dijeran de mí es inmaduro", ha terciado Marlaska.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJCV registra la exposición razonada de la jueza de la dana contra Mazón y da dos días para alegaciones a las partes

El TSJCV registra la exposición

El Supremo rebaja la pena al autor de uno de los incendios forestales más virulentos de la historia de Baleares

El Supremo rebaja la pena

Aagesen defiende que el exalto cargo de Transición Ecológica detenido dejó el Ministerio hace "más de dos años"

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, reafirma su disposición a cooperar con la investigación tras la detención de un antiguo responsable de Transición Ecológica, vinculado a posibles irregularidades ambientales, y subraya que la persona implicada ya no pertenece al organismo

Aagesen defiende que el exalto

Marlaska solicitará información del altercado entre Santaolalla y Quiles para tomar medidas "imprescindibles"

Marlaska solicitará información del altercado

Condenado a un año de cárcel un acusado de intentar besar en la boca a una compañera de trabajo de 17 años en Ourense

El tribunal ourensano halló culpable a un trabajador por atacar a una adolescente en su puesto, basándose en el testimonio firme de la joven y la falta de justificación, según la sentencia que desestimó los argumentos exculpatorios del acusado

Condenado a un año de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT estrena cuatro radares

La DGT estrena cuatro radares en la Comunidad de Madrid: estos son los puntos en los que se encuentran

Los mecánicos advierten: arrancar y salir al instante en frío es el hábito que más estropea el motor de tu coche

Comienza la evacuación de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo, con los primeros 175 ya en camino

La fragata ‘Canarias’ de la Armada coincide en Oriente Medio con los ataques de Irán por su lucha contra la piratería liderada desde Rota

Un ex alto cargo del Ministerio Transición Ecológica, presuntamente implicado en una trama de corrupción medioambiental de parques eólicos y fotovoltaicos en Madrid y Zaragoza

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá los pisos turísticos en la ciudad antes de este verano

España encadena tres años de retroceso en liderazgo femenino: las mujeres CEO caen al 18,5%, diez puntos menos que en 2023

Vuelve el hambre por las autocaravanas y las campers: las matriculaciones se disparan un 84% en febrero

Renfe se pasa a las cuatro ruedas: creará una empresa de autobuses para mejorar su servicio durante cortes por obras o borrascas

La moneda de Almudena Grandes que conmemora el 8M costará 115 euros: cómo conseguir una de las 4.000 piezas de la Fábrica de Monedas

DEPORTES

Diego Rico carga contra Rüdiger:

Diego Rico carga contra Rüdiger: “Si fuera al revés me habrían caído 10 partidos y no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué está el VAR”

El cambio climático pone en peligro al Tour de Francia: “Con las olas de calor récord es cuestión de tiempo”

Peligra el Mundial para Rogrygo: se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona