Espana agencias

Exteriores baraja "todas las opciones con garantías razonables de éxito" para evacuar a españoles por tierra y aire

Fuentes diplomáticas aseguran que la situación en Oriente Próximo complica cualquier salida inmediata, ya que la mayoría de espacios aéreos permanece cerrada y las rutas terrestres suponen largos trayectos, mientras se estudian alternativas junto a aerolíneas comerciales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se encuentra coordinando con varias aerolíneas comerciales en busca de alternativas para permitir la salida de ciudadanos españoles desde Oriente Próximo, donde la mayoría de los espacios aéreos permanecen cerrados y las rutas terrestres implican desplazamientos que superan los 1.000 kilómetros, según informaron fuentes diplomáticas citadas por medios oficiales.

Según publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la estrategia abarca "todas las opciones con garantías razonables de éxito" para facilitar la evacuación de los aproximadamente 30.000 españoles que residen en la zona y que se han visto impactados por el aumento de la tensión militar en la región. El ministro José Manuel Albares explicó previamente que las condiciones actuales complican cualquier repatriación, ya que el cierre del espacio aéreo impide aterrizajes o despegues, pero fuentes ministeriales matizaron que se están estudiando alternativas tanto aéreas como terrestres.

El medio oficial detalló que el Ministerio y sus embajadas en Oriente Medio analizan escenarios que permitan movilizar a sus nacionales, especialmente en países como Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la mayor concentración de españoles en la región, con 13.000 personas. Esta localización geográfica ha cobrado relevancia tras los ataques con misiles lanzados por Irán como represalia a una reciente operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra intereses iraníes.

Las fuentes diplomáticas explicaron que, aunque la vía terrestre resulta una alternativa en la situación actual, las distancias presentan un desafío logístico considerable. Una posible ruta desde Dubái hasta Riad, capital saudí, implica recorrer más de 1.000 kilómetros, y la posibilidad de que el espacio aéreo esté habilitado en el destino tampoco se encuentra garantizada. Añadieron que esta incertidumbre obliga a mantener abiertas todas las opciones y a actualizar la planificación conforme evolucionen las posibilidades de acceso y tránsito por la región.

De acuerdo con las fuentes de Exteriores recogidas por los medios, el ministerio también sostiene conversaciones constantes con aerolíneas comerciales con el objetivo de identificar “ventanas de oportunidad” para la operación de vuelos comerciales, lo que permitiría evacuar a un mayor número de ciudadanos en caso de que se reabran al menos parcialmente los cielos en algunos puntos.

El operativo para evaluar dichas alternativas involucra tanto la dimensión logística como la necesidad de disponer de garantías mínimas de seguridad y viabilidad para cada transporte, dado el contexto de volatilidad en la región. La prioridad, señalaron las fuentes diplomáticas citadas por los medios, radica en garantizar la protección de los ciudadanos españoles y facilitar al máximo su salida ante cualquier agravamiento de la situación.

La complejidad del operativo queda marcada por el elevado número de personas que pueden requerir asistencia. Además de Emiratos Árabes Unidos, hay comunidades significativas en otros países de la región, todos sujetos al impacto de la inestabilidad geopolítica y las consecuencias de los recientes ataques.

Fuentes del Ministerio, citadas por los medios oficiales, recalcaron que tanto la vía aérea como la terrestre permanecen sobre la mesa como posibilidades sujetas a cambios, en función de la evolución de la situación regional y el restablecimiento potencial de rutas seguras. Confirmaron, además, el monitoreo permanente del desarrollo del conflicto y la comunicación constante con los españoles que quieran sumarse a las rutas de salida que puedan ser organizadas a corto plazo.

El ministerio reiteró su compromiso de mantener a la ciudadanía informada sobre posibles alternativas y ventanillas de evacuación, mientras persisten los contactos con gobiernos de países de tránsito y compañías aéreas comerciales. Según declaraciones recogidas por los medios, la postura del Gobierno se centra en actuar con flexibilidad y adaptabilidad ante una coyuntura que aún no permite anticipar la reapertura general de los espacios aéreos ni la seguridad de los corredores terrestres.

