El PP dice que se ofrece a la actriz Susan Sarandon para explicarle "la realidad" de lo que ocurre en España

El PP se ha ofrecido a la actriz estadounidense Susan Sarandon para explicarle la "realidad" de lo que ocurre en España con el Gobierno de Pedro Sánchez después de que la intérprete apoyara al jefe del Ejecutivo por su apoyo a Gaza en el marco de la gala de los Premios Goya.

"Lo que le falta a Susan Sarandon es conocimiento de la realidad de la mayoría de los españoles, de lo que ocurre en nuestro país. Y desde luego no tendríamos ningún problema en explicárselo", ha señalado Fúnez en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP en la calle Génova.

La dirigente 'popular' ha aclarado que "cada uno de libre de opinar lo que quiera y Susan Sarandon también", si bien ha mostrado "más preocupación" por lo que "opinen los médicos que están en huelga o los usuarios de las líneas ferroviarias" que ven "cómo se quedan tirados permanentemente en las vías porque no funcionan".

Fúnez ha reiterado que desde el PP le pueden aclarar la realidad en España. "Pero ni siquiera se lo tenemos que explicar nosotros", ha dicho vicesecretaria, que ha animado a la actriz a que salga a las calles y pasee por Barcelona para que "algún catalán" le explique la situación de Rodalies.

Por otra parte, ha señalado que "tanto Susan Sarandon como Pedro Sánchez tienen algo en común, y es que actúan mejor que gestionan". Además, ha afirmado que el presidente del Gobierno "se vuelve siempre absolutamente loco" cuando ve a una estrella de Hollywood.

Durante una rueda de prensa por la entrega de su Goya a mejor actriz internacional, Sarandon aseguró que "venir de un país donde se siente la represión y la censura", en referencia a los Estados Unidos de Donald Trump, y "ver el apoyo del presidente --Sánchez-- a Gaza y tener actores como Javier Bardem con una voz poderosa" es "importante" para los estadounidenses.