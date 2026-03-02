CCOO reclama una oferta de empleo público extraordinaria para las prisiones para paliar la falta de personal

La sección sindical de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias ha advertido que la falta de recursos humanos ha obligado al cierre temporal de decenas de módulos en varios centros penitenciarios. Además, la organización ha hecho énfasis en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria respecto a la asignación de una persona interna por celda, debido a la insuficiencia de personal disponible. Según informó el sindicato a través de un comunicado difundido este lunes, la saturación resultante supera ampliamente los parámetros recomendados a nivel europeo, lo que deriva en sobrecarga laboral, complicaciones de seguridad y dificultades en el acceso a servicios básicos para internos y trabajadores.

Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado una oferta de empleo público extraordinaria dirigida a paliar el déficit de personal que afecta a las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, detalló el medio. El sindicato reportó que la ratio entre reclusos y empleados penitenciarios alcanza actualmente el valor de 2,1 internos por trabajador, es decir, un 40% superior a las directrices europeas, que recomiendan un máximo de 1,5 internos por cada empleado. Según consignó CCOO, la situación dificulta el correcto funcionamiento del sistema y «hace muy difícil que avance la reinserción», en un contexto donde la población reclusa muestra una tendencia sostenida al alza.

De acuerdo con las cifras aportadas por el sindicato y publicadas por la propia organización, existen cerca de 3.000 puestos vacantes en los centros penitenciarios del Estado. Este vacío en la plantilla, sostiene CCOO, genera un impacto directo en la carga de trabajo de la plantilla activa y en la calidad del servicio ofrecido tanto a la población reclusa como al resto del personal. Tal como publicó CCOO, el colectivo laboral ha experimentado un crecimiento mínimo durante los últimos años: desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2025, el incremento real de personal ronda el 2%, mientras que el número de personas internas ha subido en un 11,71% en el mismo período, con un crecimiento del 7,53% específicamente en los establecimientos gestionados por el Ministerio del Interior.

El sindicato también ha expresado inquietud por las condiciones de seguridad laboral. Aseguran que se han producido incidentes y agresiones contra trabajadores, al tiempo que critican la “indiferencia del Ministerio”, según el comunicado citado por CCOO. Para el personal penitenciario, la sobrecarga no solo se traduce en una mayor exigencia diaria, sino también en riesgos para su integridad física y dificultades en la provisión de cobertura efectiva para los turnos establecidos.

En el ámbito asistencial, CCOO denunció un “desmantelamiento” de la atención sanitaria en las prisiones, donde la atención primaria dirigida a la población reclusa se ve “totalmente cuestionada”. Según han transmitido, esto priva a las personas privadas de libertad del derecho a la salud por el simple hecho de estar en prisión. El sindicato también alertó sobre la falta de atención psiquiátrica adecuada, describiendo a las prisiones como instituciones donde han proliferado los problemas de salud mental pese a no contar con personal especializado ni con los recursos suficientes para abordarlos. «El abandono de la salud mental, donde las prisiones se han convertido en instituciones psiquiátricas, sin psiquiatras ni recursos adecuados», aseguró el sindicato según reportó el comunicado.

En relación a la estructura laboral de los servicios médicos, CCOO señaló que la plantilla de enfermería enfrenta un elevado exceso de guardias, hasta el punto de rebasar el límite anual de jornada laboral establecido por la directiva europea respecto al ordenamiento del tiempo de trabajo. Esta situación agrava el desgaste profesional y limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de los internos.

En su posicionamiento, Comisiones Obreras insiste en la urgencia de que el Estado ponga en marcha una oferta pública de empleo extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes y atender los desafíos que afectan a la gestión penitenciaria. La organización sostiene que las ofertas de empleo público lanzadas en los últimos años son insuficientes para responder a la sobrecarga existente en el sistema penitenciario. Según publicó el sindicato, subsanar este déficit resulta fundamental para mejorar la seguridad, restablecer la prestación de servicios básicos y garantizar los derechos tanto de internos como de trabajadores en los centros bajo la competencia del Ministerio del Interior.