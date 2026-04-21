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El Valencia Basket se medirá al Panathinaikos en los cuartos de final de la Euroliga

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València, 21 abr (EFE).- El Valencia Basket, segundo en la fase regular de la Euroliga, se medirá al Panathinaikos en los cuartos de final del torneo, después de que el equipo griego se haya impuesto al Mónaco en un cruce a un partido para decidir el séptimo clasificado.

El conjunto de Ergin Ataman, arropado por su público, venció este martes al equipo monegasco por 87-79 tras dominar con solidez todo el partido. El exterior estadounidense TJ Shorts, con 21 puntos, y su compatriota Kenneth Faried, con 13 puntos y 8 rebotes fueron sus principales referencias. El español Juancho Hernangómez no anotó pero aportó 7 rebotes.

El Panathinaikos, que tiene uno de los presupuestos más altos de la competición y ha sido multado por excederse del dinero que podía invertir en sueldos, jugó la Final a Cuatro de 2025 y fue campeón de la Euroliga en la de 2024 tras imponerse en la final al Real Madrid.

La eliminatoria entre el Valencia Basket y el Panathinaikos para decidir uno de los cuatro equipos de la Final a Cuatro de Atenas se jugará al mejor de cinco partidos y el conjunto 'taronja' tendrá ventaja de pista por su mejor clasificación en la fase regular.

De este modo, disputará en el Roig Arena los dos primeros partidos de la serie, el próximo martes 28 y el jueves 30 de abril. El cruce viajará después a Atenas 5 o el 6 de mayo para jugar allí el tercer partido y un cuarto partido dos días más tarde si hiciera falta. En el caso de empate a dos victorias cada equipo, el quinto y definitivo se jugaría de nuevo en el Roig Arena el 12 o el 13 de mayo.

El Valencia se impuso hace menos de dos semanas al Panayhinaikos en el Roig Arena por 102-84 tras haber vencido ya en diciembre al equipo de Ergin Ataman en Atenas por 79-89. EFE

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