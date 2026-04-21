Espana agencias

Carlos Corberán, sobre el posible penalti a Gayà: "Son situaciones que te confunden"

Guardar

Palma, 21 abr (EFE). - El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, señaló sobre la acción del posible penalti a Gayà en la última jugada del empate contra el Mallorca (1-1) que "son situaciones que te dejan confundido".

"Son situaciones que te dejan confundido, porque el criterio parece dispar y a veces se interpreta que es una acción dentro del área y otras no. Un poco disgustado de que no se haya revisado. Estoy dolido, sabes la consecuencia de la acción, pero no queda otra que acatar la decisión arbitral, que desafortunadamente no ha sido la que entendemos que era", declaró.

El Valencia fue inconsistente en varios tramos del partido: "La consistencia es clave, hay que tener mejores momentos durante el partido. En el primer tramo hemos tenido presiones para recuperar pero no balones para alargar las posesiones. El Mallorca ha encontrado la forma de superarla, nos ha costado cuando han acercado gente al portero, sin crearnos grandes ocasiones lo han llevado a su territorio. En el segundo tiempo han dado un paso adelante, pero el equipo ha tenido el alma y la resiliencia de sacar un punto", indicó.

La lesión de Thierry fue "una molestia en el aductor": "Teníamos dudas, ha intentado aguantar pero no ha podido seguir, hasta que no pasen unas horas no vamos a saber con claridad el estado de la lesión", comentó.

Respecto a la tarea de frenar a Vedat Muriqi, segundo máximo goleador en liga: "El trabajo sobre él estaba en el equipo y en la personalidad de Pepelu. Durante la segunda parte he pedido de cambiar a Tárrega con Pepelu de lado para compatibilizarse mejor con la marca directa, y no han querido porque se han visto muy seguros, me gusta ver que los jugadores toman las decisiones, se comprometen, afrontan con mucho carácter porque si no tienes eso no puedes estar en el fútbol, es lo que les mantiene y dar pasos hacia delante", destacó.

Corberán añadió que el empate deberán hacerlo bueno en Mestalla: "Es un punto muy importante, somos una familia, estoy contento porque el equipo ha conseguido un punto y hay momentos en los que tienes que sufrir, ahora toca hacerlo bueno en Mestalla". EFE.

1012193

Últimas Noticias

Almodóvar, premio Sant Jordi de Honor: "No concibo mi futuro sin seguir rodando películas"

Infobae

España golea a Ucrania (4-0) en Pozoblanco en su preparación para el Europeo de Estonia

Infobae

Samu Costa: "Nos vamos un poco enfadados, merecíamos la victoria"

Infobae

Javi Galán: “Nos ha faltado intención con el balón”

Infobae

Unai Simón: “Estos tres puntos nos dan mucha vida”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

ECONOMÍA

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

DEPORTES

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos