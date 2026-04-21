Carlos Corberán, sobre el posible penalti a Gayà: "Son situaciones que te confunden"

Palma, 21 abr (EFE). - El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, señaló sobre la acción del posible penalti a Gayà en la última jugada del empate contra el Mallorca (1-1) que "son situaciones que te dejan confundido".

"Son situaciones que te dejan confundido, porque el criterio parece dispar y a veces se interpreta que es una acción dentro del área y otras no. Un poco disgustado de que no se haya revisado. Estoy dolido, sabes la consecuencia de la acción, pero no queda otra que acatar la decisión arbitral, que desafortunadamente no ha sido la que entendemos que era", declaró.

El Valencia fue inconsistente en varios tramos del partido: "La consistencia es clave, hay que tener mejores momentos durante el partido. En el primer tramo hemos tenido presiones para recuperar pero no balones para alargar las posesiones. El Mallorca ha encontrado la forma de superarla, nos ha costado cuando han acercado gente al portero, sin crearnos grandes ocasiones lo han llevado a su territorio. En el segundo tiempo han dado un paso adelante, pero el equipo ha tenido el alma y la resiliencia de sacar un punto", indicó.

La lesión de Thierry fue "una molestia en el aductor": "Teníamos dudas, ha intentado aguantar pero no ha podido seguir, hasta que no pasen unas horas no vamos a saber con claridad el estado de la lesión", comentó.

Respecto a la tarea de frenar a Vedat Muriqi, segundo máximo goleador en liga: "El trabajo sobre él estaba en el equipo y en la personalidad de Pepelu. Durante la segunda parte he pedido de cambiar a Tárrega con Pepelu de lado para compatibilizarse mejor con la marca directa, y no han querido porque se han visto muy seguros, me gusta ver que los jugadores toman las decisiones, se comprometen, afrontan con mucho carácter porque si no tienes eso no puedes estar en el fútbol, es lo que les mantiene y dar pasos hacia delante", destacó.

Corberán añadió que el empate deberán hacerlo bueno en Mestalla: "Es un punto muy importante, somos una familia, estoy contento porque el equipo ha conseguido un punto y hay momentos en los que tienes que sufrir, ahora toca hacerlo bueno en Mestalla". EFE.

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