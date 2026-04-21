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El Bernabéu homenajea al Juvenil A campeón de Europa y pita con timidez al Real Madrid

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Madrid, 21 abr (EFE).- El estadio Santiago Bernabéu silbó tímidamente a sus jugadores cuando saltaron al terreno de juego y después homenajeó al Juvenil A del Real Madrid, campeón de su segunda 'Youth League', aplaudido antes del inicio del encuentro ante el Alavés apenas 24 horas después de derrotar al Brujas en la final de la competición (1-1 y 2-4 en los penaltis).

Los once elegidos por Álvaro Arbeloa fueron ligeramente criticados tras su eliminación ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones antes de la aparición del Juvenil A, que ofreció el título continental al público presente en el Bernabéu.

Entonces se escucharon aplausos instantes antes del pitido inicial y el acto sirvió para reconocer a un grupo de jugadores que introdujeron en las vitrinas del club su segunda Liga de Campeones Juvenil tras la ganada en 2020.

Entre ellos se encontraba el capitán Carlos Díez, que sostuvo el trofeo en sus manos, y el héroe de los dos últimos partidos del torneo -ante el PSG en semifinales y el Brujas en la final-, el guardameta Javi Navarro, que además fue llamado por Álvaro Arbeloa para el duelo frente al Alavés. La lesión del tercer portero, Fran González, le abrió las puertas de la convocatoria.

Junto a sus compañeros del Juvenil A, ofreció a la afición, sobre el césped del Bernabéu, el título conquistado en el Stade de la Tuilière de Lausana (Suiza). Después se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exjugador José Emilio Santamaría y empezó el partido. EFE

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