Espana agencias

Illa en el acto de las Creus de Sant Jordi:"Vuestro ejemplo nos da confianza en el futuro"

Guardar

Barcelona, 21 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha entregado este martes la Creu de Sant Jordi a veinte personalidades y diez entidades destacadas de Cataluña en un acto en la sala oval del MNAC de Barcelona en el que ha dicho a los galardonados: "vuestro ejemplo nos da confianza en el futuro".

Así, Illa ha agradecido la labor de los distinguidos, sobre quienes ha dicho que sus obras y acciones reflejan "nuestra manera de ser, nuestras virtudes y también nuestros defectos", porque "nadie ni ningún país son perfectos y es precisamente la imperfección lo que nos hace personas y lo que nos espolea a querer mejorar".

En su discurso Illa ha recalcado que todas las personas que viven y trabajan en Cataluña merecen "la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades, así como los mismos deberes y responsabilidades", por lo que el "Govern de la Generalitat, como la inmensa mayoría social del país, está plenamente comprometido con la regularización de personas inmigrantes que están en marcha".

Los premiados en esta edición de 2026 han sido el artista y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, los actores Enric Majó y Silvia Munt, la periodista Julia Otero, la filósofa Victòria Camps y la escritora Maite Carranza.

También han recibido la Creu de Sant Jordi 2026 Ramon Alberch, Carmen Armengol, Maria Àngels Domingo (Madola), Salah Jamal, Roser Marcé, Miquel Martí, Maria Lluïsa Solà, Ernestina Torelló, Miguel Agustín Torres, Anna Vallès e Ignasi Vila.

La Generalitat ha distinguido también a título póstumo al cocinero y gastrónomo Fermí Puig, al activista social Enric Morist y al teólogo Josep Rius.

En cuanto a las diez entidades, estas son la Agrupació Coral Flors d'Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, Pastorets de Calaf, T'acompanyem y la Universidad de Barcelona. EFE

gcm/fl/jls

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

Almodóvar, premio Sant Jordi de Honor: "No concibo mi futuro sin seguir rodando películas"

Infobae

España golea a Ucrania (4-0) en Pozoblanco en su preparación para el Europeo de Estonia

Infobae

Samu Costa: "Nos vamos un poco enfadados, merecíamos la victoria"

Infobae

Javi Galán: “Nos ha faltado intención con el balón”

Infobae

Unai Simón: “Estos tres puntos nos dan mucha vida”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

ECONOMÍA

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

DEPORTES

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos