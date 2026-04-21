Illa en el acto de las Creus de Sant Jordi:"Vuestro ejemplo nos da confianza en el futuro"

Barcelona, 21 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha entregado este martes la Creu de Sant Jordi a veinte personalidades y diez entidades destacadas de Cataluña en un acto en la sala oval del MNAC de Barcelona en el que ha dicho a los galardonados: "vuestro ejemplo nos da confianza en el futuro".

Así, Illa ha agradecido la labor de los distinguidos, sobre quienes ha dicho que sus obras y acciones reflejan "nuestra manera de ser, nuestras virtudes y también nuestros defectos", porque "nadie ni ningún país son perfectos y es precisamente la imperfección lo que nos hace personas y lo que nos espolea a querer mejorar".

En su discurso Illa ha recalcado que todas las personas que viven y trabajan en Cataluña merecen "la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades, así como los mismos deberes y responsabilidades", por lo que el "Govern de la Generalitat, como la inmensa mayoría social del país, está plenamente comprometido con la regularización de personas inmigrantes que están en marcha".

Los premiados en esta edición de 2026 han sido el artista y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, los actores Enric Majó y Silvia Munt, la periodista Julia Otero, la filósofa Victòria Camps y la escritora Maite Carranza.

También han recibido la Creu de Sant Jordi 2026 Ramon Alberch, Carmen Armengol, Maria Àngels Domingo (Madola), Salah Jamal, Roser Marcé, Miquel Martí, Maria Lluïsa Solà, Ernestina Torelló, Miguel Agustín Torres, Anna Vallès e Ignasi Vila.

La Generalitat ha distinguido también a título póstumo al cocinero y gastrónomo Fermí Puig, al activista social Enric Morist y al teólogo Josep Rius.

En cuanto a las diez entidades, estas son la Agrupació Coral Flors d'Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, Pastorets de Calaf, T'acompanyem y la Universidad de Barcelona. EFE

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