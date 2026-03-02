Belarra cree que las alianzas políticas de izquierdas van a "caer" por su propio peso

Podemos propone reorientar fondos destinados a rearme hacia hospitales y escuelas, defendiendo que el feminismo funcione como motor principal de la transformación social en España y reclamando una intervención urgente del mercado de la vivienda mediante una reducción legal de los alquileres. Según consignó Europa Press, Ione Belarra, diputada y secretaria general de la formación, argumentó que el trabajo de Podemos es reconstruir una alternativa social clara frente al modelo defendido por el Ejecutivo y el bipartidismo, situándose abiertamente como contendiente del PSOE y de las fuerzas políticas que han apostado por la unidad sin definir sus objetivos.

Belarra realizó estas declaraciones durante su visita a Valladolid, destinada a respaldar la candidatura de Miguel Ángel Llamas, representante de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta. Tal como reportó Europa Press, Belarra analizó el panorama de las alianzas de izquierdas que incluye a Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar, así como la decisión de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de no presentarse en las próximas elecciones generales.

La secretaria general de Podemos subrayó que el debate central no reside en las fórmulas de unidad ni en los nombres de los liderazgos, sino en el objetivo con el que se busca desarrollar la acción política. En palabras de Belarra, “esto no va de nombres, esto va de para qué queremos hacer política”, y en ese sentido manifestó que la ‘unidad’ debe responder a una propuesta clara de transformación social y no utilizarse como mera agrupación de fuerzas electorales. Según publicó Europa Press, Belarra sostiene que existe actualmente un proyecto político en el Gobierno posicionado, a priori, a la izquierda del PSOE, cuya función se limita a mantener el partido de Pedro Sánchez en el poder sin condiciones, incluyendo respaldo al rearme, ausencia de políticas para abordar la crisis de vivienda, y retroceso en la agenda feminista.

A diferencia de esa estrategia, Podemos persigue, en palabras de la secretaria general, posicionarse de manera diferenciada: considera que el dinero destinado al rearme debe invertirse en sanidad y educación públicas. Destacó la urgencia de intervenir el mercado de la vivienda, regulando los precios del alquiler por ley, y reivindicó el feminismo como “punta de lanza” para lograr una transformación social más profunda, según reprodujo Europa Press.

En su visita, Belarra criticó explícitamente la falta de medidas para abordar problemas estructurales como la crisis habitacional, atribuyendo al actual gobierno la inacción en ese ámbito. Expresó que la prioridad de Podemos se centra en el bienestar social y en políticas públicas que beneficien a la mayoría, diferenciándose del modelo que considera subordinado a mantener el poder del PSOE y, en términos generales, del bipartidismo.

Los comentarios de la líder de Podemos incluyeron un diagnóstico en el que augura el fin de las actuales alianzas de izquierdas. Según informó Europa Press, Belarra interpreta que estos acuerdos políticos van a retirarse por sí mismos, ya que no responden a un proyecto con sentido definido ni a una visión común, aspecto que califica de fundamental para la reconstrucción de una alternativa política distinta.

En este contexto, la diputada de Podemos recalcó que su formación plantea de modo abierto y directo sus prioridades, en contraste con otras fuerzas que, a su juicio, solo sostienen al PSOE sin impulsar cambios sustanciales en materias como la defensa, la vivienda y los derechos de las mujeres. Con este posicionamiento, Podemos intenta marcar un rumbo propio dentro del espacio político de la izquierda española, planteando discusiones programáticas y de fondo, según detalló Europa Press.

El acto en Valladolid sirvió, según informó el medio, para que Belarra reiterase su respaldo a alternativas regionales alineadas con estos planteamientos y para movilizar a la base tradicional e institucional del partido. La hipótesis del agotamiento de las alianzas fue relacionada por la secretaria general con la reciente decisión de Yolanda Díaz, lo que interpretó como muestra de la crisis interna dentro de ese espacio, reforzando la necesidad de fundar una nueva propuesta política que priorice el bienestar social y afronte desafíos estructurales definidos.

A lo largo de su intervención, insistió en articular políticas públicas que sirvan para transformar las condiciones de vida y en distinguir las prioridades de Podemos frente a otros enfoques, de acuerdo con la información transmitida por Europa Press. Estas declaraciones reflejan una estrategia orientada a proyectar a Podemos como referente exclusivo de la izquierda transformadora y social en España, frente a lo que calificó como una política continuista, defensora exclusivamente de la estabilidad gubernamental y las formaciones tradicionales del sistema político.