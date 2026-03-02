Espana agencias

Belarra cree que las alianzas políticas de izquierdas van a "caer" por su propio peso

La secretaria general de Podemos afirma que es fundamental definir el propósito de la “unidad” y reconstruir la alternativa a la política actual, defendiendo un enfoque distinto al del Ejecutivo y al bipartidismo, con prioridades sociales claras

Guardar

Podemos propone reorientar fondos destinados a rearme hacia hospitales y escuelas, defendiendo que el feminismo funcione como motor principal de la transformación social en España y reclamando una intervención urgente del mercado de la vivienda mediante una reducción legal de los alquileres. Según consignó Europa Press, Ione Belarra, diputada y secretaria general de la formación, argumentó que el trabajo de Podemos es reconstruir una alternativa social clara frente al modelo defendido por el Ejecutivo y el bipartidismo, situándose abiertamente como contendiente del PSOE y de las fuerzas políticas que han apostado por la unidad sin definir sus objetivos.

Belarra realizó estas declaraciones durante su visita a Valladolid, destinada a respaldar la candidatura de Miguel Ángel Llamas, representante de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta. Tal como reportó Europa Press, Belarra analizó el panorama de las alianzas de izquierdas que incluye a Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar, así como la decisión de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de no presentarse en las próximas elecciones generales.

La secretaria general de Podemos subrayó que el debate central no reside en las fórmulas de unidad ni en los nombres de los liderazgos, sino en el objetivo con el que se busca desarrollar la acción política. En palabras de Belarra, “esto no va de nombres, esto va de para qué queremos hacer política”, y en ese sentido manifestó que la ‘unidad’ debe responder a una propuesta clara de transformación social y no utilizarse como mera agrupación de fuerzas electorales. Según publicó Europa Press, Belarra sostiene que existe actualmente un proyecto político en el Gobierno posicionado, a priori, a la izquierda del PSOE, cuya función se limita a mantener el partido de Pedro Sánchez en el poder sin condiciones, incluyendo respaldo al rearme, ausencia de políticas para abordar la crisis de vivienda, y retroceso en la agenda feminista.

A diferencia de esa estrategia, Podemos persigue, en palabras de la secretaria general, posicionarse de manera diferenciada: considera que el dinero destinado al rearme debe invertirse en sanidad y educación públicas. Destacó la urgencia de intervenir el mercado de la vivienda, regulando los precios del alquiler por ley, y reivindicó el feminismo como “punta de lanza” para lograr una transformación social más profunda, según reprodujo Europa Press.

En su visita, Belarra criticó explícitamente la falta de medidas para abordar problemas estructurales como la crisis habitacional, atribuyendo al actual gobierno la inacción en ese ámbito. Expresó que la prioridad de Podemos se centra en el bienestar social y en políticas públicas que beneficien a la mayoría, diferenciándose del modelo que considera subordinado a mantener el poder del PSOE y, en términos generales, del bipartidismo.

Los comentarios de la líder de Podemos incluyeron un diagnóstico en el que augura el fin de las actuales alianzas de izquierdas. Según informó Europa Press, Belarra interpreta que estos acuerdos políticos van a retirarse por sí mismos, ya que no responden a un proyecto con sentido definido ni a una visión común, aspecto que califica de fundamental para la reconstrucción de una alternativa política distinta.

En este contexto, la diputada de Podemos recalcó que su formación plantea de modo abierto y directo sus prioridades, en contraste con otras fuerzas que, a su juicio, solo sostienen al PSOE sin impulsar cambios sustanciales en materias como la defensa, la vivienda y los derechos de las mujeres. Con este posicionamiento, Podemos intenta marcar un rumbo propio dentro del espacio político de la izquierda española, planteando discusiones programáticas y de fondo, según detalló Europa Press.

El acto en Valladolid sirvió, según informó el medio, para que Belarra reiterase su respaldo a alternativas regionales alineadas con estos planteamientos y para movilizar a la base tradicional e institucional del partido. La hipótesis del agotamiento de las alianzas fue relacionada por la secretaria general con la reciente decisión de Yolanda Díaz, lo que interpretó como muestra de la crisis interna dentro de ese espacio, reforzando la necesidad de fundar una nueva propuesta política que priorice el bienestar social y afronte desafíos estructurales definidos.

A lo largo de su intervención, insistió en articular políticas públicas que sirvan para transformar las condiciones de vida y en distinguir las prioridades de Podemos frente a otros enfoques, de acuerdo con la información transmitida por Europa Press. Estas declaraciones reflejan una estrategia orientada a proyectar a Podemos como referente exclusivo de la izquierda transformadora y social en España, frente a lo que calificó como una política continuista, defensora exclusivamente de la estabilidad gubernamental y las formaciones tradicionales del sistema político.

Temas Relacionados

IzquierdaIone BelarraPodemosPSOEValladolidEspañaAlianzas políticasMiguel Ángel LlamasYolanda DíazMovimiento SumarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Secretario de Estado condena la matanza del 3 de marzo del 76, ocurrida con un gobierno "continuista" de Franco

Secretario de Estado condena la

Torres cree en la honradez de quienes trabajan con la judicatura pero "puede haber voluntades" más allá del código

Ángel Víctor Torres descarta irregularidades en su actuación y subraya que la mayoría de quienes ejercen funciones judiciales son personas íntegras, aunque reconoce que pueden existir intereses personales contrarios a las normas éticas en casos excepcionales

Torres cree en la honradez

Acusado del asesinato de Esther niega que causara el incendio en la nave donde se halló el cadáver en Torrejón (Madrid)

Durante la vista oral en Madrid, el principal sospechoso rechazó las acusaciones sobre su implicación en la muerte de una joven y en el fuego en el inmueble, mientras que testigos y peritos refuerzan la tesis de un suceso intencionado

Acusado del asesinato de Esther

Pablo Iglesias y Dina Bousselham alcanzan un acuerdo con los periodistas acusados de examinar datos de la exasesora

Pablo Iglesias y Dina Bousselham

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

Fiscalía se querella contra José
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

El Gobierno de España niega que EEUU esté usando las bases conjuntas de Rota y Morón en la guerra contra Irán

La Guardia Civil de Albacete niega la conciliación de un agente para cuidar a su hijo recién nacido con riesgo neurológico: “Es una resolución deshumanizada”

Zapatero se defiende señalando a Aznar y Rajoy, pero también a González y Pedro Sánchez: “He sido el único presidente sin escándalos”

ECONOMÍA

Amazon destinará 18.000 millones de

Amazon destinará 18.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos en Aragón: ya suman 33.700 millones invertidos por la multinacional

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión