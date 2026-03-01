Espana agencias

Podemos propone un referéndum vinculante sobre la autonomía leonesa, tierra "expoliada por las políticas del PP"

El partido liderado por Pablo Fernández ha anunciado un paquete de propuestas para León, destacando una consulta legal para decidir el futuro de la provincia, tras criticar décadas de gestión perjudicial y exigir mayores servicios, derechos económicos y protección del territorio

El cabeza de lista de Podemos-Alianza Verde por León, Sixto Martínez, defendió durante un acto de partido que los recursos naturales de la provincia, como ríos, lagos, montes y pastos, e incluso aquellos montes actualmente en manos de grandes propietarios, deben revertir su uso y control directo a favor de la población leonesa. Además, defendió la creación de una empresa pública de energía en León, promoviendo la instalación de energía hidráulica limpia en ríos como el Bernesga y el Torío, así como el apoyo a las comunidades energéticas rurales de la provincia. En ese contexto, Podemos detalló una serie de propuestas para León, encabezadas por la convocatoria de una consulta legal sobre el futuro territorial de la provincia.

Según informó la agencia Europa Press, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, presentó un programa con 56 medidas específicas destinadas a la provincia de León. Entre las principales acciones propuestas figura la celebración de un referéndum vinculante para que la población decida si quiere mantener la pertenencia de León a Castilla y León o transformar a la provincia en una comunidad autónoma con competencias propias. De acuerdo con Fernández, la situación actual de la provincia es resultado de décadas de políticas aplicadas por el Partido Popular, a las que calificó como responsables de un proceso de expolio y de la conversión de León en “tierra de sacrificio”.

El medio Europa Press recogió que durante el acto, Pablo Fernández estuvo acompañado por Sixto Martínez. Ambos enfatizaron la necesidad de que la voz de León tenga más peso en las Cortes autonómicas. Fernández señaló que el objetivo de su partido es desplazar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León tras cuarenta años de lo que consideran una gestión perjudicial para la provincia. El programa presentado incluye medidas centradas en la defensa y extensión de los servicios públicos, el impulso de derechos sociales y económicos, y la apuesta por un modelo productivo y laboral enraizado en León.

Europa Press consignó que, junto al referéndum, el plan de Podemos contempla cambios en el modelo económico mediante la paralización inmediata de macroproyectos que consideran dañinos para el territorio. Fernández detalló que entre las infraestructuras que su partido rechaza se encuentran las macrogranjas, plantas de biomasa y biogás, así como parques fotovoltaicos y eólicos. Según su análisis, estos proyectos “erosionan y menoscaban” el entorno y los recursos de la provincia.

El dirigente de Podemos recalcó que la riqueza generada en León debe quedarse dentro del territorio y beneficiar directamente a su población. Defendió la creación de un entorno que permita a los jóvenes desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en su lugar de origen, evitando la emigración por falta de expectativas. Resaltó asimismo la importancia de políticas industriales que sean compatibles con la protección de los recursos naturales y el empleo local.

La hoja de ruta presentada por el partido prevé un giro en las políticas públicas, con especial énfasis en la gestión y recuperación medioambiental y en el acceso equitativo a los servicios esenciales. Sixto Martínez, citado por Europa Press, propuso convertir en montes de utilidad pública aquellos actualmente gestionados por grandes propietarios, devolviéndolos al control y uso de la ciudadanía leonesa. Además, abogó por subvenciones desde la Junta para el desarrollo de comunidades energéticas en las zonas rurales y el refuerzo de la protección de las siete reservas de la biosfera que existen en la provincia.

El medio Europa Press subrayó que la propuesta energética de Podemos incluye iniciativas para generar energía hidráulica localmente, aprovechando los recursos de los ríos de León para abastecer a la provincia y su entorno inmediato, lo que, según el cabeza de lista, fomentaría la soberanía energética y la sostenibilidad en uno de los territorios más rurales de España.

Durante el acto, los portavoces de Podemos reiteraron que las estrategias presentadas buscan revertir las dinámicas socioeconómicas de los últimos años. Su intención se centra en articular un nuevo modelo de desarrollo, en el que la ciudadanía leonesa disponga de mayor capacidad de decisión sobre los asuntos importantes de la provincia. Según recogió Europa Press, el programa de Podemos reconoce la centralidad de los recursos naturales y del tejido rural leonés en cualquier política de futuro para la región y plantea como condición para ese avance el fin de las políticas del Partido Popular en la Junta autonómica.

Los representantes del partido aseguraron que centrarán sus acciones en las Cortes en garantizar la implementación de políticas públicas que favorezcan a León. Defendieron como imprescindible la consulta popular para decidir el encaje administrativo de la provincia, la protección del territorio ante macroproyectos, el impulso de la industria local respectuosa con el medio ambiente, y la recuperación de los montes de utilidad pública y otros recursos para uso social. Todo ello configura el núcleo de su enfoque para responder a lo que consideran demandas históricas de la sociedad leonesa.

