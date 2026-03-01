Espana agencias

Patxi López llama a la juventud a clamar "no pasarán" y "desmentir" que este colectivo es de derechas

El portavoz del PSOE en el Congreso instó a las nuevas generaciones a rechazar etiquetas impuestas, combatir discursos reaccionarios y asumir un papel central en la defensa de derechos sociales y oportunidades, destacando la importancia de frenar el avance del odio y la intolerancia

Durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) realizado en Valladolid, Patxi López destacó la necesidad de que la juventud asuma un liderazgo activo en la defensa de los valores sociales, rechazando cualquier intento de imponerse etiquetas que afirmen que las nuevas generaciones se alinean con posiciones de derecha o extrema derecha. Según lo publicado por Europa Press, López abordó estos temas en un evento donde participaron 150 miembros de las Juventudes Socialistas de Castilla y León y de otras regiones del país, y en el que se recibieron preguntas para el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Según informó Europa Press, el portavoz socialista en el Congreso invitó a los jóvenes a convertirse en "la generación del no pasarán", expresión históricamente vinculada a posturas antifascistas en España. Aseguró que la participación juvenil es determinante para que el futuro no sea definido por agendas ajenas a sus intereses y recalcó que el propio Carlos Martínez plantea, en Castilla y León, incorporar a la juventud en la denominada “sala de máquinas”, en referencia a espacios de decisión y construcción política.

López explicó que cada generación enfrenta retos específicos y ha de formular su “promesa colectiva”, aunque no se exponga siempre de manera explícita. Según consignó Europa Press, recordó que la generación de sus abuelos tuvo la tarea de llevar la democracia a España, mientras que la suya centró su esfuerzo en erradicar el terrorismo y conquistar la libertad. Planteó que la responsabilidad de la juventud actual debe orientarse a no permitir el avance de ideologías contrarias a la justicia social y la igualdad, promoviendo el rechazo a discursos negacionistas sobre el cambio climático, el machismo, la xenofobia y cualquier forma de nostalgia por regímenes dictatoriales.

El medio Europa Press detalló que López instó a no conceder terreno en la denominada “batalla cultural”, argumentando que en el escenario político actual se juegan cambios en el significado de valores fundamentales. Subrayó la importancia de resignificar el término "woke", entendiéndolo como estar despierto frente a la injusticia social, defender la igualdad y apoyar los derechos del colectivo LGTBI y la igualdad de oportunidades. López aseguró: “El woke es luchar porque todos tengamos iguales oportunidades ante la vida. Y no me da la gana que nos criminalicen por eso, porque esos son los valores que dignifican la condición humana”.

En este contexto, tal como reportó Europa Press, el portavoz socialista reivindicó la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ubicándolo como figura relevante “en el mundo”. Contrastó esta valoración con las actitudes y figuras que representa la derecha, a las que asoció con el fomento de discursos de odio y mencionó explícitamente referentes como Donald Trump o Javier Milei. López aseguró que estos políticos “juegan a extender el odio”, mientras que el socialismo apuesta por la esperanza, sentimiento que, a su juicio, debe permear el ánimo juvenil para enfrentar los actuales desafíos sociales y políticos.

Durante el encuentro, López recalcó que, ante el avance de narrativas de intolerancia, no es momento de abandonar la confrontación política y animó a la juventud a ejercer su derecho al voto en las elecciones previstas para el 15 de marzo en Castilla y León. Según indicó Europa Press, cerró su intervención reiterando el llamado a “no dejar la batalla”, haciendo un llamamiento directo a movilizarse en apoyo a Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Junta autonómica.

Europa Press consignó que el acto se enmarcó dentro de la campaña electoral y constituyó un espacio de debate y reflexión sobre el papel de los jóvenes en la sociedad y en el proceso político actual. La participación activa de la militancia juvenil permitió profundizar en cuestiones clave como la igualdad de oportunidades, la lucha contra el odio y la afirmación de la identidad política frente a estereotipos.

