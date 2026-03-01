Martínez garantiza un "diálogo fluido" para hacer políticas "con lo jóvenes" frente a un PP que los "expulsa"

Durante un encuentro celebrado en el Centro Cultural Andén 47 de Valladolid, Carlos Martínez abordó la problemática de la emigración juvenil, señalando que la despoblación implica una pérdida de capital joven que repercute tanto en el presente como en el futuro de Castilla y León. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta transmitió la urgencia de revertir esta situación, destacando la necesidad de implementar políticas que permitan a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida dentro de la propia Comunidad. Según detalló el medio, Martínez enfatizó que los datos en torno a las salidas hacia otras regiones, especialmente Madrid y destinos fuera de España, muestran una tendencia que requiere una respuesta inmediata.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Martínez asumió el compromiso de mantener un diálogo constante con los jóvenes de Castilla y León, orientado a la elaboración conjunta de políticas públicas. En el acto, que reunió a unas 150 personas ligadas a las Juventudes Socialistas, participaron también Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, Patricia Gómez Urban, cabeza de lista socialista por Valladolid, y Diego Vallejo, secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León. Martínez declaró que su enfoque buscará concretar "espacios de diálogo" que dejen de lado la elaboración de políticas “hacia los jóvenes” en favor de políticas “con los jóvenes”.

Tal como publicó el medio, el candidato socialista respondió en formato interactivo a las preguntas planteadas por los asistentes, quienes expusieron inquietudes relativas a vivienda, empleo, educación, salud, transporte, fiscalidad e incendios. En materia de vivienda, Martínez propuso una serie de medidas, entre las que incluyó ayudas de 350 euros para facilitar el acceso habitacional, la creación de un Consorcio de Suelo y Vivienda, el fomento de un parque público de viviendas, la rehabilitación de inmuebles mediante una inversión sostenida de una década, y la activación de viviendas vacías en la Comunidad. El candidato también defendió la aplicación de la ley estatal de vivienda para garantizar este derecho en el territorio.

El medio detalló la visión de Martínez para el ámbito educativo, que consiste en una planificación que contemple el desarrollo de infraestructuras y un Mapa de Formación Profesional vinculado a las necesidades del territorio. Además, planteó como meta que todos los estudiantes tengan acceso a la educación en un tiempo inferior a 30 minutos mediante transporte público, con el objetivo de evitar el desarraigo de los jóvenes, especialmente en áreas rurales. Martínez insistió en la importancia de mejorar tanto las condiciones laborales de los trabajadores del sector educativo y sanitario como la estabilidad de los profesionales ante lo que denominó “rotación perversa”.

Respecto al acceso a la universidad, el candidato defendió la matrícula gratuita en el primer año para jóvenes y la creación de una beca autonómica que cubra gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento, enfocada en estudiantes que deban trasladarse para cursar sus estudios. Estas consideraciones se suman a las iniciativas expuestas en temas de movilidad y transporte, donde Martínez señaló la importancia de formular un nuevo mapa de conexiones entre provincias, municipios y cabeceras de comarca, con enlaces directos a las capitales. El medio subrayó que el candidato identificó la necesidad de una planificación que integre tanto el transporte escolar como el sanitario, y presentó su propuesta como alternativa a lo que definió como la “irrealidad” de la tarjeta BusCyL impulsada por el actual Gobierno autonómico.

Al referirse a las oportunidades de financiación a nivel europeo, la intervención de Martínez puso de relieve la existencia de 8.000 millones de euros destinados por la Unión Europea para mejorar el transporte en zonas con carencias como Castilla y León. Según reportó el medio, el candidato criticó la “falta de voluntad y de trabajo” de la Junta al no disponer de un plan que permita optar a esos fondos y situar a la Comunidad en una posición prioritaria para la recepción de estas ayudas.

Durante la jornada, Martínez acusó al actual presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, de inacción frente al fenómeno de la emigración juvenil y el declive demográfico. Según consignó el medio, Martínez expresó que el gobierno autonómico permanece de “brazos cruzados” y centrado en la autocomplacencia, pese a la “realidad” que viven los jóvenes de la región. El candidato socialista defendió que escuchar directamente a la juventud y contar con su participación es paso imprescindible para revertir la tendencia actual.

El acto en Valladolid se desarrolló dentro de la campaña electoral en curso y presentó un formato participativo, permitiendo la intervención directa de los asistentes. A lo largo del evento, se expusieron testimonios y preguntas concretas sobre las principales problemáticas que afronta la juventud regional, abarcando cuestiones transversales como el empleo, la fiscalidad y la salud, así como los desafíos vinculados al acceso a servicios públicos en el territorio autonómico. De acuerdo con lo consignado por el medio, Martínez reiteró su intención de mantenerse en comunicación permanente y abierta con este sector, diferenciando su postura de la del ejecutivo actual de Castilla y León.