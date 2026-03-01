Espana agencias

Mañueco rechaza una campaña de "insultos, ruido y pensada en redes" y sí una campaña centrada en las personas

Alfonso Fernández Mañueco asegura que su propuesta buscará soluciones reales, enfocándose en empleo, servicios públicos y desarrollo local, apostando por una política cercana para avanzar junto a quienes impulsan día a día el progreso en Castilla y León

Guardar

El recorrido de la caravana electoral del Partido Popular por las nueve provincias de Castilla y León se presenta como el pilar principal de la estrategia de Alfonso Fernández Mañueco para la campaña, con la finalidad de trasladar sus compromisos de manera directa a los habitantes de la comunidad. Según informó la agencia Europa Press, el actual presidente de la Junta y líder autonómico del PP anunció en Segovia que esta gira responde a una convicción fundamental: la política debe estar al servicio de la vida cotidiana de las personas.

Durante un acto celebrado en la capital segoviana, Fernández Mañueco afirmó que el Partido Popular descarta centrar la campaña en “insultos, ruido ni pensamientos para redes sociales,” y subrayó que su candidatura se orienta hacia “las personas que madrugan, que cuidan, que trabajan, que sacan adelante su negocio, a su familia o a su pueblo,” reportó Europa Press. El candidato a la reelección insistió en que su propuesta busca “soluciones reales”, enfocadas en aspectos concretos como el empleo, la mejora de los servicios públicos y el fomento del desarrollo local en toda la comunidad.

El líder popular declaró durante su intervención que la caravana del PP no solo recorre físicamente la región, sino que transmite una agenda de “compromisos y certezas” basada en un programa previamente trazado, pensado para aportar mejoras tangibles en el día a día de los habitantes. El medio Europa Press consignó que Mañueco defendió la necesidad de progresar junto a quienes impulsan el crecimiento de Castilla y León diariamente, valorando tanto el talento como los recursos, la historia y, de forma especial, a la población local.

El proyecto político presentado por Mañueco busca posicionar a Castilla y León “entre las tres mejores comunidades de España”, apoyándose en la gestión de áreas clave como el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y el incremento de oportunidades económicas. En sus palabras, la región cuenta con todos los elementos necesarios para alcanzar ese objetivo gracias a su capital humano y a sus fortalezas históricas y materiales.

A lo largo de su intervención, el presidente autonómico reiteró que la campaña electoral del Partido Popular evitará el enfrentamiento y la descalificación, rechazando estrategias centradas en la viralidad de las redes sociales. Recalcó que la iniciativa del PP se aleja del “ruido” habitual y opta por la proximidad, el contacto y la escucha de los ciudadanos en cada provincia. Europa Press detalló que Mañueco pidió abiertamente el respaldo electoral y la confianza de los votantes para “seguir avanzando, para seguir creciendo y para impulsar el futuro de las provincias de Castilla y León”, subrayando la importancia de contar con el voto ciudadano para consolidar los avances logrados y alcanzar nuevos objetivos regionales.

En la presentación del plan de campaña, Fernández Mañueco hizo hincapié en el enfoque de su propuesta, remarcando que su prioridad es atender las preocupaciones reales de la sociedad. De acuerdo con Europa Press, el candidato resaltó la relevancia de ofrecer programas con resultados medibles en áreas fundamentales como la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos. La campaña busca distinguirse por ofrecer certezas y hechos, en vez de debates vacíos o estériles que, a su juicio, no aportan soluciones para los desafíos cotidianos de los habitantes de Castilla y León.

Europa Press señaló que el Partido Popular pretende que esta estrategia consolidada en el contacto con el territorio y la cercanía con la población sirva para fortalecer su propuesta electoral frente a otras opciones que optan por la confrontación o el ruido mediático, especialmente en canales digitales y redes sociales. Mañueco expresó que la política efectiva se traduce en “mejoras reales para las personas”, y defendió la necesidad de una campaña basada en la propuesta y no en la crítica personal.

De esta forma, el Partido Popular de Castilla y León apuesta en este ciclo electoral por una campaña centrada en los problemas y aspiraciones de los ciudadanos, tomando distancia de la dinámica habitual de polarización. La caravana electoral, según destacó Europa Press, simboliza la intención de construir un proyecto común a partir del diálogo directo con quienes impulsan día a día el crecimiento en la comunidad. Fernández Mañueco aseguró que buscará continuar promoviendo el desarrollo económico y social, así como la prestación de servicios públicos de calidad, a partir de una gestión centrada en las necesidades cotidianas de los castellanos y leoneses.

