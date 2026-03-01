Espana agencias

Los partidos de Sumar asumen que tendrán que lidiar con el vacío de candidato y la relación con Podemos

Fuentes internas reconocen que tras la retirada de la vicepresidenta Díaz surgen presiones para redefinir los liderazgos en la izquierda, y las discusiones internas se intensifican ante la incertidumbre de una futura candidatura consensuada sin un referente claro

Diversas voces dentro de la coalición han comenzado a señalar la necesidad de acordar mecanismos internos, como la celebración de primarias para la elaboración de las listas electorales, a fin de llenar el vacío generado tras la renuncia de Yolanda Díaz como candidata y proporcionar certezas a sus aliados. Según informó Europa Press, la confirmación de que Díaz no aspirará a encabezar la próxima candidatura de Sumar abre un escenario en el que las fuerzas integrantes deben abordar tanto la redefinición de sus liderazgos como las relaciones con Podemos, cuyo encaje dentro del espacio sigue en discusión.

De acuerdo con Europa Press, los partidos de Sumar presentes en el Gobierno consideran que la salida de Díaz como referente electoral elimina una de las mayores incertidumbres en torno a la reedición de la confluencia entre Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid. Sin embargo, reconocen que esto también les enfrenta al reto de gestionar el vacío de liderazgo en un contexto donde las quinielas electorales y la posible integración de nuevos aliados se presentan como temas centrales en su agenda. La relación con Podemos y sus reservas respecto a una alianza también figura entre los principales desafíos, especialmente tras la reiterada negativa de la formación morada a sumarse a un acuerdo electoral, según publicó Europa Press.

Uno de los puntos que más debate genera es el del liderazgo electoral. Europa Press consignó que, mientras la mayoría de organizaciones dentro del espacio apuesta por no precipitar la discusión ni abrir fuentes de tensión en torno a este asunto considerado especialmente sensible, otros sectores estiman que el hueco dejado por Díaz podría derivar en una aceleración de los plazos para definir la candidatura. En este contexto, han surgido diversos nombres como posibles cabezas de lista, aunque muchos de ellos se han ido descartando de manera pública o a través de su entorno.

El nombre que inicialmente obtuvo mayor relevancia fue el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cuya notoriedad política y resultados favorables en las encuestas lo posicionaron entre los favoritos. No obstante, tal como detalló Europa Press, tanto el propio ministro como personas de su entorno han reiterado que no desea asumir la candidatura y que no está interesado en convertirse en el referente electoral del espacio. Además, dirigentes de la coalición señalan que la visibilidad limitada de Bustinduy entre el electorado podría restarle opciones.

Entre los otros posibles candidatos que las quinielas han barajado figuran los ministros Ernest Urtasun, titular de Cultura, y Mónica García, al frente de la cartera de Sanidad, así como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Sin embargo, todas estas figuras también han rechazado la posibilidad de presentar su candidatura. A la lista de potenciales nombres se sumaron perfiles ajenos a la política institucional activa, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Este último aseguró a Europa Press que su foco está en la actividad sindical, alejando cualquier vínculo con futuras listas electorales.

La principal consigna entre las formaciones de la coalición pasa por enfriar el debate sobre la candidatura y retrasar la decisión hasta la conclusión del proceso de reconstrucción interna. Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que la preferencia actual se orienta hacia la búsqueda de un perfil novedoso capaz de generar un amplio consenso entre las distintas sensibilidades y transmitir una imagen de renovación. Sin embargo, esa apuesta por figuras ajenas a la primera línea política implica riesgos, especialmente por la falta de experiencia institucional, según admiten algunos dirigentes.

La estrategia de pausar la discusión pretende evitar especulaciones y posibles fricciones derivadas de la selección de un nuevo liderazgo. Europa Press recogió declaraciones del líder de IU en las que subraya la conveniencia de que los nuevos aliados de la coalición participen en la decisión sobre la candidatura, priorizando la inclusión y el trabajo conjunto como bases del acuerdo. Mientras tanto, dirigentes territoriales adscritos a la confluencia, como en el caso de Més per Mallorca, expresan que sus prioridades en la negociación pasan por la configuración del liderazgo en las islas y por preservar la naturaleza confederal del proyecto.

En lo que respecta a la relación con Podemos, el debate permanece bloqueado. Desde Sumar recalcan, según Europa Press, que la retirada de Díaz elimina los principales argumentos sostenidos hasta ahora por la formación morada para no sumarse al proyecto unitario, ya que ni Díaz ni el nombre de Sumar figurarán en la papeleta electoral en los próximos comicios. No obstante, distintos cargos consultados anticipan que Podemos podría mantener su distanciamiento aduciendo nuevas razones, especialmente ante la presencia de Más Madrid, organización surgida de una escisión del propio espacio morado, dentro de la futura alianza.

Cuadros de Sumar manifestaron a Europa Press su percepción de que los simpatizantes de Podemos podrían rechazar una candidatura conjunta si la formación no aborda, antes de un posible pacto, un cambio en la narrativa política mantenida hasta ahora hacia los partidos que forman parte del Ejecutivo. Respecto a la estructura de la coalición en el Parlamento y en el Gobierno, la renuncia de Yolanda Díaz no provocará cambios inmediatos; se mantendrá como referente en el Gobierno y seguirá trabajando estrechamente con su grupo para consensuar decisiones, según informó Europa Press. Tampoco se prevén modificaciones sustanciales en el grupo parlamentario, ya que la última reorganización tuvo lugar con un alto nivel de acuerdo entre las partes.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Sumar, IU, Más Madrid y Movimiento Sumar continuarán programando actos conjuntos para visibilizar su cooperación como espacio de referencia para la izquierda alternativa. Entre las próximas iniciativas sobresale una gira con paradas en Andalucía y Cataluña, así como una jornada especial en el Congreso centrada en la regulación de la publicidad de alimentos saludables y que contará con la participación de Pablo Bustinduy, Mónica García y la ministra de Infancia, Sira Rego.

El futuro de la confluencia se perfila condicionado por la capacidad de sus distintos actores para consensuar un liderazgo, reorganizar sus cuadros y articular acuerdos territoriales, todo ello al margen de las dudas planteadas por la expulsión o la entrada de nuevas fuerzas en el espacio. Europa Press refleja que el escenario permanece abierto, con debates y negociaciones que seguirán marcando la evolución de la izquierda en el arco parlamentario.

