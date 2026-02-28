Sánchez pone en valor la "unidad y la fuerza" del pueblo andaluz tras 46 años de autonomía: "Ese espíritu sigue vivo"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, felicitó públicamente a la población andaluza por su trayectoria de autogobierno, haciendo énfasis en el espíritu de solidaridad y cohesión que la caracteriza, según consignó Europa Press. En la jornada en que Andalucía celebró 46 años de autonomía, el mandatario valoró el papel del pueblo andaluz durante estas más de cuatro décadas, destacando la relevancia de la fecha para la comunidad.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, reportó Europa Press, Sánchez señaló que la autonomía de Andalucía se decidió de manera libre hace 46 años. El Día de Andalucía, que se conmemora cada 28 de febrero, marca el aniversario de aquel referéndum en el que los andaluces ejercieron su derecho a definir su propio autogobierno, hecho que según el presidente, refleja "la unidad y la fuerza de todo el pueblo" andaluz. Sánchez remarcó que “ese mismo espíritu sigue vivo actualmente en los andaluces”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el jefe del Ejecutivo puso en evidencia el comportamiento de la ciudadanía andaluza, subrayando su capacidad para trabajar unida ante desafíos y situaciones relevantes para la comunidad. El presidente dedicó palabras a las personas que ejemplifican estos valores, recordando que Andalucía se ha distinguido por su “solidaridad y generosidad”.

Sánchez aprovechó la ocasión para extender una felicitación a toda la comunidad, reconociendo la continuidad de los principios que impulsaron el proceso autonómico andaluz. El mandatario resaltó que esos valores que caracterizan al pueblo de Andalucía se han mantenido a lo largo del tiempo, contribuyendo al desarrollo de la autonomía y al fortalecimiento de su identidad dentro del Estado español, según detalló Europa Press.

La declaración del presidente formó parte de los actos institucionales y mensajes públicos realizados en distintos ámbitos para conmemorar el 28 de febrero, considerado el día más significativo en la historia reciente de la comunidad autónoma. El referéndum de 1980 representó un hito en el proceso de descentralización política de España y marcó el inicio de la administración propia de Andalucía, hecho que, según recoge el medio Europa Press, ha sido señalado repetidamente como demostración de la voluntad colectiva y el compromiso social de los andaluces.

El mensaje de Sánchez se sumó a los saludos y reconocimientos vertidos por diferentes representantes institucionales y fuerzas sociales, resaltando el protagonismo del pueblo en la defensa de sus derechos y en la consecución de logros colectivos a lo largo de 46 años de gestión autonómica, tal como relató Europa Press.