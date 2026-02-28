Más Madrid propone una apuesta por un ocio juvenil público con "pantallódromos" y espacios autogestionados

La iniciativa presentada incluye la solicitud de que estos espacios, conocidos como “pantallódromos”, ofrezcan acceso gratuito a retransmisiones de contenidos deportivos, culturales y audiovisuales de carácter general, además de proyecciones regulares de cine, series y otras manifestaciones culturales. Según publicó Europa Press, la formación Más Madrid ha registrado en la Asamblea dos Proposiciones No de Ley (PNL) que buscan transformar el ocio juvenil en la comunidad, apostando por modelos alternativos que no dependan de la privatización.

Las propuestas de Más Madrid se orientan a la creación de una red de áreas para jóvenes que puedan gestionar ellos mismos y a la instalación de pantallódromos al aire libre en los municipios que concentran mayor población adolescente y cuentan con menos recursos. Según informó Europa Press, la portavoz de Juventud del partido, Beatriz Borrás, señaló que las administraciones públicas deberían facilitar espacios gratuitos donde los jóvenes puedan compartir tiempo, actividades recreativas, deporte y cultura sin obstáculos económicos.

En una de las PNL presentadas ante la Asamblea de Madrid, el partido plantea el desarrollo de espacios juveniles autogestionados. Europa Press detalló que estos recintos estarían disponibles en diferentes municipios madrileños y servirían de plataforma para que la juventud proponga y organice el tipo de ocio que desea tener en su entorno. La meta consiste en recuperar o construir infraestructuras de propiedad pública destinadas a este fin, equiparlas con los recursos materiales básicos —como mobiliario, tecnología, instalaciones para actividades culturales y recreativas— y dotarlas de los medios técnicos necesarios para el funcionamiento habitual.

El documento también solicita que se asigne financiación pública constante y adecuada, con el propósito de cubrir los gastos asociados al acondicionamiento, el mantenimiento, los suministros, el soporte técnico y el desarrollo de las actividades comunitarias. El objetivo, según consignó Europa Press, es evitar que la falta de recursos convierta estos proyectos en experiencias precarias y poco sostenibles.

En relación con los pantallódromos, Más Madrid pone el foco en que su implementación se realice en áreas donde predomina la población joven. Se propone que estos recintos funcionen como puntos de encuentro al aire libre con una macro pantalla para la transmisión de deportes, espectáculos musicales, películas, series y festivales cinematográficos. La intención es promover el acceso regular y sin coste a una programación cultural plural y diversa, fortaleciendo la vida comunitaria. El diseño de estos lugares prevé la combinación con otras actividades, como conciertos, escalada, eventos gastronómicos y representaciones teatrales, todo gestionado bajo el principio de autogestión juvenil.

De acuerdo con Europa Press, la propuesta exige que la Comunidad de Madrid diseñe una estrategia colaborativa con los ayuntamientos para priorizar aquellas zonas que presentan mayores concentraciones de jóvenes. El programa requeriría recuperar, acondicionar o habilitar nuevos espacios públicos, así como garantizar líneas de financiación concretas para la creación, equipamiento y gestión de los pantallódromos, incluyendo la compra de derechos de emisión necesarios para proyectar los contenidos seleccionados.

La portavoz de Juventud de Más Madrid, Beatriz Borrás, declaró al citado medio que estas iniciativas buscan brindar alternativas de ocio público que permitan a la juventud madrileña disfrutar del entretenimiento y la cultura en comunidad, sin depender del acceso a ofertas privadas. Desde la formación insisten en que solo mediante una apuesta pública sostenida y participativa es posible garantizar opciones culturales y recreativas accesibles y adaptadas a los intereses de los jóvenes.

Según reportó Europa Press, ambas PNL hacen hincapié en la importancia de asegurar la estabilidad financiera de estos proyectos, así como en la necesidad de implicar en la planificación, ejecución y gestión tanto a la comunidad juvenil como a los propios municipios. Con estas medidas, Más Madrid aspira a habilitar nuevos escenarios para el tiempo libre juvenil, especialmente en los barrios y localidades donde más se concentra este grupo de edad y donde las alternativas escasean.